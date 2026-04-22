高橋優斗CEO、2年連続“次世代ブランドディレクター”就任「特に解任されることなく…」
元HiHi Jetsで、横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」の代表取締役CEOを務める高橋優斗（※高＝はしごだか）が22日、都内で行われた“笑顔花咲く横浜感謝祭”『ハマフェスY167』開催記念発表会に登壇した。
【写真】2年目の貫禄も…真剣な表情で話す高橋優斗
高橋は今年、横浜食材を使用したカレー「ハマフェスカレー」として、地元の名店・ポンパドウルとコラボし、横浜産のじゃがいもを使ったカレーパン「ハマるひとくちポテカレー」「ハマベジポットカレー」を大学生と共同で監修。会見では、大学生とともに商品を紹介し、「ポンパドウルさんの開発力に頼り切って」と地元の全面協力があったことに触れつつ、「試作も2回の予定が3回になったりとか」と大きく注力したことを告白。高橋と大学生たちの熱意に押され、今回提供される商品が1つだったはずが2つに増えたことも明かされた。
また、昨年に続き“次世代ブランドディレクター”に就任し、「特に解任されることなく、自然と始まってました」とにやりとし笑いを誘った高橋。「僕の役割は、一体感の強い街で大学生を含む若い世代を押し上げていく存在として求められているんだなと」とのぞむ姿勢を明かした。
『ハマフェスY167』は、横浜の開港記念月間に合わせた集客イベントで、開港150周年の翌年にあたる2010年に別名称で初開催され、開港200周年までの継続を目指す。今年は5月30日、31日に神奈川・山下公園を主会場に開催し、無料の野外ライブやイベントなど、多彩な企画を打ち出し港町の魅力を発信する。
会見にはほかに、横山剣、Crystal Kay、高橋愛、あべこうじ、利重剛、はっしーが出席した。
【写真】2年目の貫禄も…真剣な表情で話す高橋優斗
高橋は今年、横浜食材を使用したカレー「ハマフェスカレー」として、地元の名店・ポンパドウルとコラボし、横浜産のじゃがいもを使ったカレーパン「ハマるひとくちポテカレー」「ハマベジポットカレー」を大学生と共同で監修。会見では、大学生とともに商品を紹介し、「ポンパドウルさんの開発力に頼り切って」と地元の全面協力があったことに触れつつ、「試作も2回の予定が3回になったりとか」と大きく注力したことを告白。高橋と大学生たちの熱意に押され、今回提供される商品が1つだったはずが2つに増えたことも明かされた。
『ハマフェスY167』は、横浜の開港記念月間に合わせた集客イベントで、開港150周年の翌年にあたる2010年に別名称で初開催され、開港200周年までの継続を目指す。今年は5月30日、31日に神奈川・山下公園を主会場に開催し、無料の野外ライブやイベントなど、多彩な企画を打ち出し港町の魅力を発信する。
会見にはほかに、横山剣、Crystal Kay、高橋愛、あべこうじ、利重剛、はっしーが出席した。