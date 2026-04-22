「重大なミスだ」後半ATの同点弾が取り消し。町田に敗れたUAE王者、指揮官が判定に大激怒！「審判のレベルがはるかに低い」【ACLE】
現地４月21日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。１−０で勝利してファイナルに進んだ。
町田は開始12分に先制。相馬勇紀が果敢なハイプレスで相手DFのミスを誘い、ボールを奪って右足で流し込んだ。終盤は相手の猛攻を受けるなか、90＋２分にはギリェルミ ・バラにミドルシュートを突き刺される。
しかし、その直前に途中出場した町田の望月ヘンリー海輝がピッチに入る前にシャバーブ側がスローインでプレーを再開させて、その流れからゴールが決まったため、VARを経て得点は取り消し。町田は命拾いした。
一方、中東メディア『Aawsat』によれば、シャバーブ・アル・アハリのパウロ・ソウザ監督は判定に大激怒。次のように述べている。
「大会のこの段階ではどのチームもレベルが高いが、審判のレベルがはるかに低い。彼が笛を吹いた後に我々は得点したが、そのゴールは認められなかった。重大なミスだ。クラブ、監督、選手のレベルに見合わない審判が選ばれているのは残念。起きたことは明らかな技術的ミスだ。この大会はもっと高い水準の審判にふさわしい」
勝利した町田は25日に行なわれる決勝戦で、サウジアラビアのアル・アハリと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。バラのゴラッソは無効に。なぜ？
町田は開始12分に先制。相馬勇紀が果敢なハイプレスで相手DFのミスを誘い、ボールを奪って右足で流し込んだ。終盤は相手の猛攻を受けるなか、90＋２分にはギリェルミ ・バラにミドルシュートを突き刺される。
一方、中東メディア『Aawsat』によれば、シャバーブ・アル・アハリのパウロ・ソウザ監督は判定に大激怒。次のように述べている。
「大会のこの段階ではどのチームもレベルが高いが、審判のレベルがはるかに低い。彼が笛を吹いた後に我々は得点したが、そのゴールは認められなかった。重大なミスだ。クラブ、監督、選手のレベルに見合わない審判が選ばれているのは残念。起きたことは明らかな技術的ミスだ。この大会はもっと高い水準の審判にふさわしい」
勝利した町田は25日に行なわれる決勝戦で、サウジアラビアのアル・アハリと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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