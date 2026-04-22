岩田絵里奈アナ、共演者の一人が「気まずい」 フリー転身後初の『さんま御殿!!』で苦笑
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）にフリーになって初めて出演。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演した。
【写真】「気まずい」かつての共演者とスタジオで撮影に応じた岩田絵里奈アナ
番組の冒頭、MCの明石家さんまから「きょうの出演はフリーやねんな。初めてやねんな、辞めてから」と水を向けられた岩田。「そうですね。オンエア上、初めてになります」と笑顔で答えた。
これに中山秀征が「先週、盛大に送り出してるんですよ」と、『シューイチ』での場面を回想し「最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして。それで送り出して今週、会ってるんですよ」と語った。岩田アナは「気まずい…」と苦笑していた。
【写真】「気まずい」かつての共演者とスタジオで撮影に応じた岩田絵里奈アナ
番組の冒頭、MCの明石家さんまから「きょうの出演はフリーやねんな。初めてやねんな、辞めてから」と水を向けられた岩田。「そうですね。オンエア上、初めてになります」と笑顔で答えた。
これに中山秀征が「先週、盛大に送り出してるんですよ」と、『シューイチ』での場面を回想し「最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして。それで送り出して今週、会ってるんですよ」と語った。岩田アナは「気まずい…」と苦笑していた。