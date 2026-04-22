道徳上許し難い行為を犯した人間であっても、性根の腐った悪人でも、弁護を依頼されたら守る。そんな弁護士を世間では悪徳弁護士と呼ぶ。ドラマに登場する悪徳弁護士はたいてい暴利を貪り、居丈高に振る舞うが、この男は違う。古い雑居ビルの屋上でテント暮らし。着手金は33万円、謝礼金の類いは受け取らない。彼の名は九条間人。真鍋昌平の漫画原作「九条の大罪」、演じるのは柳楽優弥だ。

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真鍋原作といえば、社会の底辺＆裏側のえげつない人間模様を描いた「闇金ウシジマくん」が秀逸だが、今作もまあフルスロットルでえげつなくて、しんどい。

タイトルだけだと、一瞬、憲法や戦争責任の話かと思ったが、主人公の名前がクジョウタイザなのよ。半グレや反省なき罪人の弁護を引き受けるので、世間からも法曹界からも白眼視されている弁護士だ。悪徳・非情とうわさされる九条本人に興味を抱いて、イソ弁（居候弁護士）となったのが、東大卒の烏丸真司（松村北斗）。なぜ九条は悪人の弁護ばかり引き受けるのか、その答えと本懐を探っていく。「いい弁護士は性格が悪い」とは言い得て妙。法律で人を救うことができても、その裏で別の人を不幸にすることもある。その二面性に二人の優秀な弁護士が直面していく。弁護士ドラマは飽和状態と思っていたが、見事に覆されましたわ。

柳楽優弥

で、真鍋原作ドラマの楽しみの一つは、適材適所の役者陣。夫と子供をひき逃げされた女性（和田光沙）、半グレの下っ端にこき使われて罪を被った青年（黒崎煌代）とその父（水澤紳吾）、あしき介護施設に父の遺産をだまし取られた女性（渡辺真起子）、ろくでなしの親の下で育ち、自己肯定感が低く、悪い男に搾取されて病んでいく女子（石川瑠華）に、娘を殺された恨みと後悔から激烈な復讐心を燃やす刑事（音尾琢真）……犯罪に巻き込まれた被害者の悲劇を巧い役者で生々しく映し出す。九条と烏丸の働きでひとすじの光明が見えるケースもあるが、逆に憎悪の対象にされることも。これこそが真のヒューマンドラマね。これを機に、生ぬるいお涙頂戴や家族愛でごまかす作品をヒューマンドラマと呼ぶ傾向を刷新したいわ。

「九条の大罪」（Netflix）（C）吉田潮

さて、加害者側もご紹介。いわゆる半グレの皆さんは、暴対法施行以降の犯罪をバラエティー豊かに自由に展開している。九条に弁護を依頼してくる半グレリーダー格の壬生（みぶ／町田啓太）は、あるヤクザに深い恨みを持つ。憎悪と復讐心、そして鎮魂と追悼の意を込めて体に刺青を刻んでいるのだが、この経緯を見たら壬生を憎めなくなる。壬生に忠誠を誓う後輩・久我は基本リンチや拷問などひどい目に遭う。演じる吉村界人はボコられ役が妙にリアルでね。福祉を悪用する介護施設経営者の菅原（後藤剛範）、善悪の彼岸をうそぶく悪徳弁護士・山城（岩松了）あたりは鉄壁ヒール。壬生が憎むヤクザ・京極を演じるムロツヨシは昔のデ・ニーロっぽい妙味。

とにかく悪辣（あくらつ）で苛烈。人間の深淵をのぞくような全10話を一気見した。口内が苦く感じる展開は体に悪そうだが、やめられなかったよ。

吉田 潮（よしだ・うしお）

テレビ評論家、ライター、イラストレーター。1972年生まれの千葉県人。編集プロダクション勤務を経て、2001年よりフリーランスに。2010年より「週刊新潮」にて「TV ふうーん録」の連載を開始（※連載中）。主要なテレビドラマはほぼすべて視聴している。

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載