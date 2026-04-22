「有力馬次走報」（２１日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆福島牝馬Ｓ１２着のフィールシンパシー（牝７歳、美浦・小島）が引退へ。「今後は故郷の岡田スタツドに戻って、繁殖入りの予定です」と小島師。

◆東京スプリント５着のママコチャ（牝７歳、栗東・池江）はさきたま杯（６月２４日・浦和、ダート１４００メートル）を視野に調整。「ゲートは落ち着いていたのですが、あいた瞬間に頭を上げて。状態は良くなっていたのですが」と池江師。マーチＳ４着のヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木）は平安Ｓ（５月２３日・京都、ダート１９００メートル）を視野に。

◆中山牝馬Ｓ１０着のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚久）はヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）を本線に、新潟大賞典（５月１６日・新潟、芝２０００メートル）も視野に。

◆寺島厩舎勢の動向。アンタレスＳ２着のモックモック（牡６歳、栗東・寺島）は三宮Ｓ（６月１３日・阪神、ダート１８００メートル）で５勝目を取りにいく。「展開が向いた感じはありましたが、それでも重賞でも走れる手応えはつかめました」と寺島師。僚馬でオアシスＳに登録していたハッピーマン（牡４歳）は栗東Ｓ（５月１７日・京都、ダート１４００メートル）へ。大阪−ハンブルクＣ２着のウエストナウ（牡５歳）はメトロポリタンＳ（５月１０日・東京、芝２４００メートル）へ。