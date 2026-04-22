JRAが馬券発売する「香港チャンピオンズデー」が26日、シャティン競馬場で行われる。チャンピオンズマイルには16年モーリス以来、10年ぶり2頭目の日本調教馬Vを目指して2頭が遠征。マイルG1・4勝のジャンタルマンタル（牡5）を送り込む高野友和師（50）は悲願の海外G1初制覇に挑む。12日の桜花賞をスターアニスで制し、勢いに乗る指揮官に大一番への意気込みを聞いた。（聞き手・新谷 尚太）

――昨年は安田記念、マイルCSを制してJRA賞最優秀マイラーに輝きました。

「取るべきレースはきっちり勝つことができました。特にマイルCSは内容が伴った中での勝利。（昨年の）最後に一番いいレースができました」

――伴った部分とは？

「安田記念は勝つには勝ちましたが、完璧な内容ではなかったかなと思っていました。春から秋にかけて気性的な成長があった。レースに行って鞍上の意のままに動ける状況になりました。そういう意味でマイルCSは全てが伴った強い内容でした」

――前走マイルCS後は放牧へ。

「すぐに山元トレセン（宮城県）へ放牧に出しました。常に100％順調だったというわけではないが、ドバイに向けて順調に過ごすことができました。数字に大きな変化はなかったけど体がどっしりとして、凄く落ち着きもありました」

――今季初戦に予定していたドバイ遠征は中東情勢を考慮し、見送ることになりましたが？

「帰厩後の立ち上げもスムーズでドバイ遠征が実現していれば、というほど順調に調整が進められていました。あの舞台で戦ってみたかったというのが、一番の気持ちです。（再度、放牧に出たが）放牧先で（状態の）維持に努めていただいて順調に過ごせました」

――香港へ向けて、帰厩後の様子は？

「国内最終追い（15日に坂路4F53秒3〜1F11秒6）も整える感じで楽な手応えであの時計。追えば何秒出ていたのかと思いました。動きは本当に良かったですね。感覚的なことですが、走りに軽さが増してきたと思います」

――香港は3歳時に挑戦した24年香港マイル（13着）以来、2度目の遠征。

「ゲートを出た後、壁のないところで力みが多かった。上手に走れていなかったのもあったけど、上手に走れない中で末脚をなくしていたあたりは何か状態的に本物ではなかったという感じ。それが何なのかは分からない。熱発明けで（富士Sを使えず）順調に進められなかったのか…。本来の力を出し切れていないことは間違いないです」

――シャティン競馬場の適性は？

「コースは大丈夫。コースが合わないから走れなかったとは思っていません」

――年齢を重ねてあの時と比べての違いは？

「ひと言で言えば順調であれば走る。能力は相当、高い。順調であればと、そこだけですね。だからレース当日にその状態に持っていくだけです」

――勝てば高野厩舎にとっては海外G1初制覇となる。

「スタッフも経験を積んでいます。今回の担当者（松井助手）はレイパパレ（21年香港C6着、22年同9着）で行っていますし、ジャンタルでも経験しています。スタッフの気負いはないですよ」

――最後に意気込みを。

「とにかく勝ちたい。今回、評判になっている馬は路線変更組や年齢を重ねている馬が多い。（メンバー的に）クイーンエリザベス2世Cやチェアマンズスプリントプライズに比べれば、と思っています。とにかく自分の馬を無事にゲートに連れていくこと。そこに注力してやっていくだけです」

《松井助手「反応良かった」》シャティン競馬場で調整中のジャンタルマンタルは21日、オールウェザーコースを1周半、軽いキャンターでサッと流した。松井助手は「反応も良かったですし、順調に来ています」と感触を口にする。そして前日に続き、パドックでスクーリング。「落ち着いて、しっかり歩けていました」と様子を報告した。

◇高野 友和（たかの・ともかず）1976年（昭51）2月4日生まれ、福島県出身の50歳。02年7月に栗東トレセンに入って松田国英厩舎の調教助手として経験を積み、10年に調教師免許を取得。11年3月に厩舎を開業し、1年目にいきなり19勝を挙げる。ショウナンパンドラ、レイパパレ、スタニングローズ、ナミュール、ジャンタルマンタル、スターアニスでJRA・G1・12勝。生粋のG党（巨人ファン）で厩舎服も黒とオレンジのジャイアンツカラー。JRA通算4085戦440勝、うち重賞33勝。