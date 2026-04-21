中韓経済・貿易連合委員会が会議開催、経済・貿易関係の深化について協議

中韓経済・貿易連合委員会第29回会議が4月20日に北京市内で開催されました。両国は、中韓経済・貿易関係の深化や地域および多国間協力の強化などについて踏み込んだ意見交換を行いました。

中国側は、両国の指導者が中韓戦略的協力パートナーシップの深化に関する戦略的指針を示しており、中韓の経済・貿易協力はさらなる発展のチャンスを迎えていることから、中国は韓国と共に、両国指導者の重要な共通認識を着実に実行し、中韓自由貿易協定の第2段階交渉に拍車をかけ、「中韓経済貿易協力共同計画（2026〜2030年）」を策定し、貿易・投資分野における協力を拡大しながら世界貿易機関（WTO）やアジア太平洋経済協力（APEC）などの地域および多国間の枠組みにおける意思疎通や連携を強化し、中韓経済・貿易協力を新たな段階へと推進していくと表明しました。

韓国側は、韓中両国は互いにとって重要な経済・貿易協力のパートナーであり、中国と共に両国指導者による重要な共通認識を着実に実施し、2国間および多国間のさまざまな分野における経済・貿易協力を継続的に深化させ、サプライチェーンの安定と円滑な運営を維持していく意向を示しました。（提供/CGTN Japanese）