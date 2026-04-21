HIKAKIN、YouTube成功のきっかけは“マリオ”「運命」 “ギャラクシー”な特注衣装で登壇
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、YouTuberのHIKAKINが登壇。トップYouTuberの階段を駆け上がるきっかけに「マリオ」があったことを明かした。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
「この日のために作った」という“ギャラクシー”を体現したかのようなジャケットで登壇したHIKAKINは、『マリオ』への思い入れを吐露。「YouTubeをやっていく中で、マリオがターニングポイント」とし、ビートボックスでマリオのBGMをやったことで「すごい見ていただけた」とトップYouTuberとなったきっかけだと明かした。
また、「ゲームボーイの『スーパーマリオランド』っていうゲームなんですけど、あれの発売日に生まれて、初めて遊んだのもそれで、好きでやって、ビートボックスでYouTubeがうまくいって、いまここに立ってるっていうのが、運命を勝手に感じさせていただいて、本当に感無量です」としみじみと語った。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
「この日のために作った」という“ギャラクシー”を体現したかのようなジャケットで登壇したHIKAKINは、『マリオ』への思い入れを吐露。「YouTubeをやっていく中で、マリオがターニングポイント」とし、ビートボックスでマリオのBGMをやったことで「すごい見ていただけた」とトップYouTuberとなったきっかけだと明かした。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。