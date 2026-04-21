市川團十郎、尾上菊五郎との関係は「運命としか言いようがない」
歌舞伎俳優の市川團十郎が21日、東京・豊洲の魚河岸水神社で行われた『江戸紫の鉢巻』贈呈式に参加した。
【写真】きまってる…！袴姿で“運命共同体”について語る市川團十郎
5月歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日〜27日）夜の部で成田屋の家の芸『助六由縁江戸桜』を上演する。『助六由縁江戸桜』は、二世市川團十郎が初演。代々の市川團十郎家の俳優を務める際に魚河岸にあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されてきた。その伝統は今に受け継がれ、助六が締める江戸紫の鉢巻が、魚河岸水神社と魚河岸に関する文化行事を守る魚河岸会から助六を演じる市川團十郎家に贈られている。
公演の開幕に先立ち、團十郎が豊洲にある魚河岸水神社を訪れ、成功祈願と「江戸紫の鉢巻」の贈呈式が行われた。贈呈式の前には取材会も実施。團十郎は「5月の歌舞伎座におきまして上演することが決定しました。松緑さんの息子さんの左近さんが（三代目尾上）辰之助になるという興行でもある。我々世代、大先輩たちと5月の歌舞伎座を作っていこうという興行でございます。何卒、よろしくお願いします」とあいさつした。
『助六由縁江戸桜』への意気込みを問われると、「こういう会見を魚河岸さんでさせていただくことは初めて。まず、そういうところなのかなと。二代目市川團十郎が『助六』を初演して、その当時の江戸の評判を得て、魚河岸さまからは鉢巻、当時の蔵前、新吉原から下駄と蛇眼の傘を頂戴した。そういう時代が350年間続いてきた。私が『助六』を上演する度に、父が『助六』を上演する度に、魚河岸さまからは、いつも江戸紫の鉢巻を贈呈していただく。ずっと伝統としてやってまいりました。今、2026年、江戸というものに対しての感覚はたぶんおそらくほとんどの方がなくなってるのかな、と。ですが歌舞伎や、魚河岸、または『助六由縁江戸桜』というような演目には、江戸の情緒があふれているところが散りばめられているわけです。そういったところを役者としては、父に教わったように演じられるように頑張っていきたいかなと思っています」と話していた。
揚巻を務めるのは八代目尾上菊五郎となる。八代目菊五郎を襲名してからは初めての助六と揚巻となるが、團十郎は「運命としか言いようがない。父と七代目の倅が同い年に生まれて、同じ学校に通って、同じ歌舞伎をしている。運命共同体。好きとか嫌いとか超越した場所に僕たちはいる。私は助六の家ですし、揚巻をするお家でもありますから。そういう意味では我々が作る時代の1つの始まりと考えていただきたいし、考えていかないといけないと思っています」としみじみと口にしていた。
【写真】きまってる…！袴姿で“運命共同体”について語る市川團十郎
5月歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日〜27日）夜の部で成田屋の家の芸『助六由縁江戸桜』を上演する。『助六由縁江戸桜』は、二世市川團十郎が初演。代々の市川團十郎家の俳優を務める際に魚河岸にあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されてきた。その伝統は今に受け継がれ、助六が締める江戸紫の鉢巻が、魚河岸水神社と魚河岸に関する文化行事を守る魚河岸会から助六を演じる市川團十郎家に贈られている。
『助六由縁江戸桜』への意気込みを問われると、「こういう会見を魚河岸さんでさせていただくことは初めて。まず、そういうところなのかなと。二代目市川團十郎が『助六』を初演して、その当時の江戸の評判を得て、魚河岸さまからは鉢巻、当時の蔵前、新吉原から下駄と蛇眼の傘を頂戴した。そういう時代が350年間続いてきた。私が『助六』を上演する度に、父が『助六』を上演する度に、魚河岸さまからは、いつも江戸紫の鉢巻を贈呈していただく。ずっと伝統としてやってまいりました。今、2026年、江戸というものに対しての感覚はたぶんおそらくほとんどの方がなくなってるのかな、と。ですが歌舞伎や、魚河岸、または『助六由縁江戸桜』というような演目には、江戸の情緒があふれているところが散りばめられているわけです。そういったところを役者としては、父に教わったように演じられるように頑張っていきたいかなと思っています」と話していた。
揚巻を務めるのは八代目尾上菊五郎となる。八代目菊五郎を襲名してからは初めての助六と揚巻となるが、團十郎は「運命としか言いようがない。父と七代目の倅が同い年に生まれて、同じ学校に通って、同じ歌舞伎をしている。運命共同体。好きとか嫌いとか超越した場所に僕たちはいる。私は助六の家ですし、揚巻をするお家でもありますから。そういう意味では我々が作る時代の1つの始まりと考えていただきたいし、考えていかないといけないと思っています」としみじみと口にしていた。