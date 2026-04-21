4月21日 発表

「ガンダム」初実写映画 キャスト

Netflixは、「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作を開始することを明らかにした。撮影は4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて開始されている。

1979年に放送が開始されたTVアニメ「機動戦士ガンダム」から始まった「ガンダム」シリーズ。ガンダムをはじめとした様々なモビルスーツと呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を描いたこのシリーズは、日本のみならず世界中で長年にわたりムーブメントを巻き起こし続けている。そんな本作が、ついに実写映画作品として産声を上げる。

物語は、地球とスペースコロニーとの間で数十年にわたって続く戦争を舞台に、敵対する陣営に分かれたライバル同士のパイロットたちの姿を描き出す。揺れ動く忠誠心と増し続ける脅威が彼らを衝突へと導く中、人類の運命を左右しかねない星々を巡る命懸けの闘いへと巻き込まれていく。

本作は、レジェンダリー・ピクチャーズがバンダイナムコフィルムワークスと共同で製作する。監督はジム・ミックル氏（「スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年」）。エグゼクティブ・プロデューサーには、マシュー・ジェンキンス氏、そして「ガンダム」シリーズを多く手掛けてきた浅沼誠氏、小形尚弘氏が名を連ねている。

本作では、シドニー・スウィーニーさん（「恋するプリテンダー」、「ユーフォリア／EUPHORIA」）とノア・センティネオさん（「ブラックアダム」、「ストリートファイター／ザ・ムービー」）が主演を務める。他にも、ジャクソン・ホワイトさん、忽那汐里さん、ノンソー・アノジーさん、マイケル・マンドさん、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトンさん、オレクサンドル・ルディンスキーさん、アイダ・ブルックさん、ジェンマ・チュア＝トランさん、ジェイソン・アイザックスさんといった多彩なキャストが勢揃いしている。