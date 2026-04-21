X（旧Twitter）で話題になっているのは、気がききすぎるわんこの姿。人間みたいな配慮の仕方は記事執筆時点で378万5000回を超えて表示されており、「なんて思いやりがあるんだろう！」「ゴールデン特有の賢さだね」「優しさが滲み出てる」などのコメントの他、6万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が大型犬を撫でた結果→手が短くて届かずに…ワンコとは思えない『まさかの気遣い』】

小さな女の子が大型犬をナデナデ

Xアカウント「【こうちゃん家】ダックス、ダックス、ときどきゴールデン」の投稿主さんは、ミニチュアダックスのこうちゃん＆マロンちゃん、ゴールデンレトリバーのパトラちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、末っ子のパトラちゃん。

この日、パトラちゃんは、一緒に暮らす小さな女の子と寛いでいました。女の子は、パトラちゃんの頭をナデナデしたい様子…。しかし、体が小さいため、手を限界まで伸ばさなければパトラちゃんの頭に届かなかったようです。そんな女の子の様子を見ていたパトラちゃんが、ある行動に出ました。

まさかの気遣いに感嘆の声が続出！！

女の子と向かい合うように横になっていたパトラちゃんは、一旦正面向きになり、反対側を向くかたちに。女の子の手が届きやすいよう、反対を向いて頭を近づけてあげたのです…！

パトラちゃんが反対を向いてくれたおかげで、女の子は無理のない体勢でナデナデできるようになりました。女の子になでられて、パトラちゃんもニッコリ満足気。優しくてコミュニケーション能力が高いといわれるゴールデンレトリバーらしい対応に、思わず感嘆してしまいます。

この投稿に思わず心温まった人は多い様子。「最高に可愛いし優しい」「人間の子供ってわかってるんだね」「微笑ましくてほっこり」などさまざまなコメントが寄せられました。

仲睦まじい女の子とわんこたち

女の子は、こうちゃんとマロンちゃんとも大変仲睦まじく過ごしているそう。まるで子供同士のように無邪気にじゃれあったり、寄り添い合いながら眠ったり…。女の子も、わんこたちのことをとても大切にしているといいます。

優しいわんこたちに囲まれ、毎日愛に溢れた生活をしている女の子。こんなに温かな環境なら、優しくて思いやりのある子に成長することでしょうね！！

Xアカウント「【こうちゃん家】ダックス、ダックス、ときどきゴールデン」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「【こうちゃん家】ダックス、ダックス、ときどきゴールデン」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。