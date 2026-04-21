俳優の山本千尋さん（29）が、舞台『キングダム-継承-』で羌瘣（きょうかい）役を演じることが21日に発表されました。さらに、山本さんが舞台出演への意気込みを語りました。

山本さんが出演する舞台『キングダム-継承-』は、紀元前の中国・春秋戦国時代を舞台に戦災孤児の少年・信と、後の始皇帝となる若き秦王・嬴政（えいせい）の2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、史上初の中華統一を目指す人気コミック『キングダム』を原作にした舞台です。

2023年に上演された前作の舞台『キングダム』では、信が秦王・嬴政と手を組み、王弟から玉座を奪還するまでの『王都奪還編』などが描かれ、今作ではその先の物語が描かれます。

今作のキーパーソンであり、千年を超える歴史を持つ伝説の暗殺一族“蚩尤（しゆう）”の一人・羌瘣（きょうかい）役を演じる山本さん。舞台に向けて「本日皆様と（ティザー映像を）撮影させていただきましたが、とても集中力のある中、かなり静かな中させていただき、いよいよ始まるんだなととても楽しみにしております。騒乱の世に生きる一人の女性として力強く生きていければいいなと、今からとても楽しみにしております」と意気込みました。

山本さんが出演する舞台『キングダム-継承-』は、8月から東京・大阪・福岡で上演予定です。