９６年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ひまわり」が２０日、ＮＨＫＢＳで再放送開始。松嶋菜々子がヒロイン・のぞみを演じたが、初回から１５年に亡くなった川島なお美さんが登場し、ネットのため息を誘った。

１話目では、のぞみの自宅に早朝、マスクをかぶった謎の男が侵入。のぞみの寝室にも入ってきたことから、目覚めたのぞみが驚き、絶叫。謎のマスク男は家を飛び出し逃げるが、のぞみもパジャマ姿で追いかけるが、結局は逃げ切られてしまう。

そのまま自宅に戻ったのぞみは、出社しようと家を出ると、そこへ近所に住む桃子（川島なお美）がやってくる。桃子の夫・優（三宅裕司）は、のぞみの叔父。朝からのぞみの家にやってきており、桃子は「うちの、いる？」とのぞみに聞き、「恋してる？」とも質問。のぞみは笑顔で「はい」と答え、桃子はニッコリ笑う。

１１年前に亡くなった川島さんのはつらつとした姿に、ネットも「川島なお美さん懐かしい」「うわー川島なお美さんのまーちゃんって呼ぶ声が懐かしい」「川島なお美さんも若い！ちょっと泣けてくるな」「ああ、川島なお美さんが元気だ（涙）」「川島なお美さん、美しい」など話題となっていた。