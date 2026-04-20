聖地のこけら落としで辛勝。「浸透してるとは全然言えない。まだまだ」と稲垣祥も厳しい表情。“ミシャ流”の体現に求められることは？

聖地のこけら落としで辛勝。「浸透してるとは全然言えない。まだまだ」と稲垣祥も厳しい表情。“ミシャ流”の体現に求められることは？