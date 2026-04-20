米30億大会はフィッツパトリックがPO制し通算4勝目 シェフラー2位、久常涼59位
＜RBCヘリテージ 最終日◇19日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞高額賞金がかかる米国男子ツアーのシグネチャー大会は、最終ラウンドが終了した。
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日本勢で唯一出場している久常涼は55位でこの日を迎え、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」をマーク。トータル3アンダー・59位タイで4日間を終えた。 単独首位で迎えたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）と、3打差2位から出た世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）がトータル18アンダーの首位に並びホールアウト。プレーオフに突入し、1ホール目でバーディを奪ったフィッツパトリックが今年3月の「バルスパー選手権」以来となる今季2勝目、ツアー通算4勝目を飾った。2位にシェフラー、トータル16アンダー・3位にキム・シウー（韓国）、トータル13アンダー・4位タイにコリン・モリカワ、ハリス・イングリッシュ（ともに米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が続いた。 今大会の賞金総額は2000万ドル（約31億7200万円）。優勝したフィッツパトリックには360万ドル（約5億7100万円）が贈られた。
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