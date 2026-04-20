◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

巨人が首位ヤクルトに破れ、１２年以来１４年ぶりに開幕から２カード連続負け越しを喫した。先発の井上温大投手（２４）は３回まで無安打投球を見せたが、１点リードの４回に主砲オスナに逆転３ランを被弾。打線もヤクルトのルーキー・増居を捉え切れずプロ初勝利を献上した。今季ここまで、相手先発が左腕の試合は３勝６敗と分が悪い数字となっているだけに、対策は急務だ。首位とは４差に広がり、移動日をはさみ２１日から長野、前橋で中日との２連戦。仕切り直す。

前夜と逆の号砲を鳴らす花火に…とはならなかった。１―３の９回２死一塁。ダルベックの打席で３ボール後、「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」のライブが行われていたＭＵＦＧ国立から花火が上がり、連夜の中断。前日は直後にサヨナラ打を許したが、この日は四球後にキャベッジが空振り三振に倒れ２連敗となった。阿部監督は「ミスをチームとしてカバーできなかった。そこですよね」と険しい表情で語った。

相手先発・増居に１４０キロ前後の直球にスライダーなどを操られながら３回まで完全投球を許す展開。４回に無死一、三塁から泉口の中犠飛で１点を奪うのみで、ルーキー左腕に５回１得点となった。４回の守備では先頭・長岡の打球をダルベックが悪送球。その後オスナに逆転３ランを献上しており、指揮官が語ったようにチームとしてミスを帳消しにする結果は生まれなかった。２安打での敗戦は今季ワーストタイ。昨季は２安打以下での敗戦は２度だったが、早くも並ぶ形となった。

今季相手先発が左腕の際は、これで３勝６敗。右腕が先発時の７勝３敗とは対照的な結果だ。１６日の阪神戦ではルーカスに５回４得点を奪い、今季初めて先発左腕に土をつけていたが、この日もそうとはならず。橋上オフェンスチーフコーチは「もう一回検証してみないと何とも言えないですけど、見ている感じではそんなに難しそうな球には見えなかったです」と唇をかんだ。

先発左腕の巨人との対戦防御率は今季２・０５。阪神・高橋には完封され、中日・大野にも１得点のみで完投勝利を許した。ヤクルト・山野にも好投を献上。橋上コーチは「対左というのはちょっと課題にはなっていますのでね。何とかやっていきたい」と早期の“アレルギー”払拭（ふっしょく）を見据える。

ヤクルトに開幕から２カード連続負け越しは１２年以来１４年ぶり。それでもこの日までの直近２カードは３勝２敗で、昨季４勝８敗だった甲子園での阪神戦は２試合連続１点差の勝利もあった。阿部監督も「今週は決して悪くない週だったと思うので、また切り替えてやりたいと思います」と前向きに語る。２１日の中日戦（長野）で相手先発は左腕の金丸の予定。だが、ここまで３連敗はなく、現在貯金は１。引きずることなく次戦に向かう。（田中 哲）