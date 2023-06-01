【ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1】 4月20日 発売 価格：110円 【ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1 2枚入り】 4月20日 発売 価格：220円

バンダイは、雑貨「ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1」を4月20日に発売する。価格は110円。

TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」より、ブックマークコレクションが登場する。本に挟んでもコレクションしても楽しめるアイテムで、ブックマークは約135mm×45mm、厚み1mmのフルカラー印刷されており、クリア素材を活かし、一部が透過するデザインとなっている。

第一弾は「ファントムブラッド、戦闘潮流、スターダストクルセイダース」に登場するキャラクターを収録。キャラクターイラストと共に印象的なセリフがデザインされている。

また、1枚入りと同じラインナップで2枚入りとなっている「ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1 2枚入り」も同日に発売される。

「ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1」

【セット内容】

ブックマーク1枚入り

「ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1 2枚入り」

【セット内容】

ブックマーク2枚入り

(C)荒木飛呂彦／集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。