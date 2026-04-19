「友達がいない」「こだわりが強い」結婚できなかった37歳男性、それでも“親友のような妻”と出会えたワケ――仰天ニュース特報
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025/1/16 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント山本早織です。
◆人間的な魅力を高めるシンプルな方法
突然ですが、あなたは人間関係でどれだけ失敗してきましたか？
私は39年間、今まで人間関係で失敗した経験ばかりです。グラビアアイドルを辞めたのも人間関係トラブルだし、起業してからも人間関係で悩んだこともあります。
しかし、振り返って思うのは「失敗があったからこそ今たくさんの人と最高の人間関係が作れてる」ということです。
人間関係こそ自分が成長し魅力的になるポイント。今回は自分の魅力を最大限高める方法をお伝えします。
◆「友達がいない」と悩む37歳男性の婚活
レイさん(仮名・37歳)はご相談に来た際、友達がいないことをとても悩まれていました。
「自分は学業と仕事に邁進してきた。今も友達と呼べる人はほとんどいなくて……最近、客観的に見て自分はどうなんだろう……と」
今まで婚活をしている男性を見て感じるのは、コミュニケーション能力の低い人は総じて友人関係が希薄だったり、いなかったり……もちろん、たくさん友達がいるからいいわけではなく、少なくても深く付き合える人がいるかどうかはとてもコミュニケーション能力に比例すると感じます。
レイさんには、今の自分の現状を知ってもらう意味でも趣味のコミュニティ、または行きつけのお店に毎日通うことをおすすめしました。
◆自分の長所や短所、価値観をより深く理解
なぜ友達作りが婚活の鍵なのか？ それは「自己認識の向上」に欠かせないからです。友人など他人との関わりから自分の長所や短所、価値観をより深く理解することができます。
他人との関係が希薄だと常に自分目線でしか自分を自己認識できず、メタ認知がとても低い状態になってしまいます。
「自分の強み」や「魅力」、逆に「マイナス面」などがわからない人はどんなに友達が多くても自己認識ができていないといえます。
自分の背中は見えないように、人は自分のことが一番わからない生き物。だからこそ他人から教えてもらうのが一番です。
◆多様な価値観と出会う
レイさんは私からみてもこだわりが強く、結婚などに関しても譲れない条件が多くありました。違う考え方や文化に触れることで、視野が広がり柔軟な思えかたが自然とできるようになります。
私自身も、アイドルとホステスという世界しか知らなかったところから事業をスタートし、大卒サラリーマンと出会ったとき、自分が当たり前だと思っていたことは当たり前ではなかったんだと新たな価値観ができあがりました。
柔軟性は結婚後も幸せになる重要なスキル。多くの価値観に出会うことで人としての深みが出てきます。
◆忍耐すること、共感すること、寛容になること
他人と関係を作る中で、時には意見の衝突や誤解があるでしょう。私も若いときはたくさん衝突してきました。
何でこうなっちゃったんだろう？ そう考え、これを乗り越えることで、心の成長ができ、忍耐することや寛容になること、時に共感をすることなどできるようになってきます。
自分とまったく同じルールや価値観を持つ人はこの世に1人もいないと思っていいでしょう。そんな他人と結婚という生活をするわけです。我慢は必要ないですが、忍耐は欠かせません。
◆「他人との関わり」が人間的な魅力を高める
レイさんには理想の結婚を作るためには「自分の感情をコントロールできる人になること」がとても重要だとお伝えしました。
結果として、レイさんはお見合いの中で出会った人と「友達になる」ことをまずは目的にしてお見合いを進めていきました。そうすることで、「奥さんの親友になる」ことが自分の理想の結婚に近いと言語化でき、わずか半年で成婚まで進んでいきました。
他人との関わりで自己成長や人間的な魅力を高めることは婚活成功に大きくつながります。人と関わることが苦手……のままで避け続けると本当に孤独な老後が待っているかもしれません。気がついた今、動いてみることをおすすめします。
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025/1/16 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント山本早織です。
◆人間的な魅力を高めるシンプルな方法
突然ですが、あなたは人間関係でどれだけ失敗してきましたか？
しかし、振り返って思うのは「失敗があったからこそ今たくさんの人と最高の人間関係が作れてる」ということです。
人間関係こそ自分が成長し魅力的になるポイント。今回は自分の魅力を最大限高める方法をお伝えします。
◆「友達がいない」と悩む37歳男性の婚活
レイさん(仮名・37歳)はご相談に来た際、友達がいないことをとても悩まれていました。
「自分は学業と仕事に邁進してきた。今も友達と呼べる人はほとんどいなくて……最近、客観的に見て自分はどうなんだろう……と」
今まで婚活をしている男性を見て感じるのは、コミュニケーション能力の低い人は総じて友人関係が希薄だったり、いなかったり……もちろん、たくさん友達がいるからいいわけではなく、少なくても深く付き合える人がいるかどうかはとてもコミュニケーション能力に比例すると感じます。
レイさんには、今の自分の現状を知ってもらう意味でも趣味のコミュニティ、または行きつけのお店に毎日通うことをおすすめしました。
◆自分の長所や短所、価値観をより深く理解
なぜ友達作りが婚活の鍵なのか？ それは「自己認識の向上」に欠かせないからです。友人など他人との関わりから自分の長所や短所、価値観をより深く理解することができます。
他人との関係が希薄だと常に自分目線でしか自分を自己認識できず、メタ認知がとても低い状態になってしまいます。
「自分の強み」や「魅力」、逆に「マイナス面」などがわからない人はどんなに友達が多くても自己認識ができていないといえます。
自分の背中は見えないように、人は自分のことが一番わからない生き物。だからこそ他人から教えてもらうのが一番です。
◆多様な価値観と出会う
レイさんは私からみてもこだわりが強く、結婚などに関しても譲れない条件が多くありました。違う考え方や文化に触れることで、視野が広がり柔軟な思えかたが自然とできるようになります。
私自身も、アイドルとホステスという世界しか知らなかったところから事業をスタートし、大卒サラリーマンと出会ったとき、自分が当たり前だと思っていたことは当たり前ではなかったんだと新たな価値観ができあがりました。
柔軟性は結婚後も幸せになる重要なスキル。多くの価値観に出会うことで人としての深みが出てきます。
◆忍耐すること、共感すること、寛容になること
他人と関係を作る中で、時には意見の衝突や誤解があるでしょう。私も若いときはたくさん衝突してきました。
何でこうなっちゃったんだろう？ そう考え、これを乗り越えることで、心の成長ができ、忍耐することや寛容になること、時に共感をすることなどできるようになってきます。
自分とまったく同じルールや価値観を持つ人はこの世に1人もいないと思っていいでしょう。そんな他人と結婚という生活をするわけです。我慢は必要ないですが、忍耐は欠かせません。
◆「他人との関わり」が人間的な魅力を高める
レイさんには理想の結婚を作るためには「自分の感情をコントロールできる人になること」がとても重要だとお伝えしました。
結果として、レイさんはお見合いの中で出会った人と「友達になる」ことをまずは目的にしてお見合いを進めていきました。そうすることで、「奥さんの親友になる」ことが自分の理想の結婚に近いと言語化でき、わずか半年で成婚まで進んでいきました。
他人との関わりで自己成長や人間的な魅力を高めることは婚活成功に大きくつながります。人と関わることが苦手……のままで避け続けると本当に孤独な老後が待っているかもしれません。気がついた今、動いてみることをおすすめします。
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）