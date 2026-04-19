「オルカン」と「S&P500」を“100万円”ずつ買うというと、友人に「意味ない」と言われました。リスク分散になると思ったのですが、なぜでしょうか？ 期待できるリターンも確認

オルカンとS&P500とは？

オルカンとは、全世界の株式に投資するインデックスファンドで、先進国から新興国の株式などまで幅広く分散されています。一方、S&P500は、アメリカの代表的な企業約500社の指数に連動することを目指すインデックスファンドです。

一見すると、「全世界」と「米国」で分散されているように見えますが、実際にはその中身に特徴があります。



「意味がない」といわれる理由

オルカンとS&P500の両方に投資することが「意味がない」といわれる理由は、投資先が大きく重複しているためです。オルカンの中身を見ると、本稿執筆時点では、構成比の約6割が米国株となっています。

つまり、オルカンに投資した時点で、すでに米国株に大きく投資していることになります。そのため、さらにS&P500にも投資すると、結果として米国株の比率がさらに高まり、「分散になっていない」と指摘されることがあるのです。



実際にどれくらい米国株になる？

それでは、具体的にどのくらい米国株に投資することになるのでしょうか。オルカンに100万円投資した場合、そのうちの約6割、約60万円が米国株に投資されます。そこにS&P500への100万円を加えると、構成比が一定と仮定すると、合計200万円のうち約160万円が米国株となります。

つまり、投資した全体金額の約8割が米国株という構成になります。これでは分散投資というよりも、米国株中心の投資といえるでしょう。



実際にどれくらい増える？

それでは、実際にどの程度のリターンが期待できるのか、過去のデータをもとに見てみましょう。2021年4月26日から2025年4月25日までの約4年間で、オルカンの基準価額は1万4681円から2万4270円に上昇しています。つまり、約1.65倍です。

一方、S&P500は同じ期間で1万5592円から2万8502円に上昇しており、約1.83倍となっています。仮にこの期間にそれぞれ100万円ずつ投資していた場合、次のリターンが想定されます。



・オルカン：約165万円

・S&P500：約183万円



合計で約348万円となり、元本200万円に対して約148万円の増加となります。このように、どちらも大きく値上がりしていますが、特に米国株の伸びが目立つ結果となっています。

もちろん、これはあくまでも過去の事例であり、今後も同じ伸びが約束されているわけではない点には注意が必要です。



分散は本当に意味がないのか？

それでは、オルカンとS&P500を両方買うことは本当に意味がないのでしょうか。結論としては、必ずしもそうとはいえません。確かに、完全な分散という意味では重複がありますが、「世界に分散しつつ、米国株の比率を高めたい」という考え方であれば、合理的な選択ともいえます。

例えば、「基本はオルカンで分散しつつ、成長性の高い米国株を少し多めに持ちたい」という場合には、両方を組み合わせることで、自分なりのバランスを作ることができます。



まとめ

オルカンとS&P500の両方に投資すると、投資先が重複するため「意味がない」といわれるかもしれません。確かに、オルカンの約6割が米国株であるため、両方に投資すると全体の約8割が米国株になるなど、分散効果は限定的です。

一方で、米国株の成長を取り込みつつ、一定の分散も確保したい場合には、有効な選択肢となることもあります。重要なのは、「分散しているつもり」ではなく、自分がどの地域にどれくらい投資しているのかを理解したうえで、納得できるポートフォリオを組むことといえるでしょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など