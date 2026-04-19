スペパ＆タイパで選ぶ「おひとり様向け家電」6選【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

春は新生活が始まり家電の買い替えや新規購入の季節。特に昨今は「タイパ（タイムパフォーマンス）」と「コンパクトさ」に加え、「QOL（生活の質）」を追求したモデルが増えてきている。

＊ ＊ ＊

＜教えてくれた人＞

株式会社ヤマダホールディングス

統合経営企画室

経営企画部 広報課

瀧澤隼人さん

家電全般が好きだが、特に好きなのは掃除機、レコーダー、電動歯ブラシ。電動歯ブラシは、大手メーカー4社のものを週替わりで使っている。

＜Point＞

■狭い部屋でも使える省スペース設計の家電が大ヒット中

ひとり暮らしで問題となるのは必要家電の置き場所。スリム＆コンパクト設計に加え、“冷蔵庫にもなっているテーブル”や“プロジェクターやスピーカー機能を備えた照明”など、1台で複数の機能を備えた商品に注目が集まっている。

1. 場所を取らずに大画面が楽しめる

Aladdin X

「Aladdin X2 Plus」（11万9420円）

電源はシーリングのコンセントから取るので、別途電源コードを必要としません。そのため、置き場所やコードの配置を気にせず大画面が楽しめるので人気です（瀧澤さん）

自宅で映画館のような大画面が楽しめる、シーリングライトに高性能プロジェクターと高音質スピーカーを搭載した照明一体型3in1プロジェクター。壁がそのままスクリーンになる。

▲設置は部屋に引っ掛けシーリングがあれば、工事なしで誰でも簡単に取り付け可能。すぐに大画面視聴が始められる

2. 分岐水栓工事不要のスリムなタンク式食洗機

パナソニック

「食器洗い乾燥機 NP-TSP1」（6万9300円）

スリム設計と「リフトアップオープンドア」でシンク横などのスペースにすっきり納まります。家事の手間を減らせて、長く人気が続くモデルです（瀧澤さん）

分岐水栓の取り付けの必要がなく、すぐに使えるスリムなタンク式食洗乾燥機。下部のタンクに水を注いでスイッチを入れると、50度以上の高圧水流でストリーム除菌洗浄して、ヒーターでカラッと乾燥してくれる。

▲スリムでも収納力が抜群。約4人分の食器が一度に入れられ、洗浄・乾燥が可能だ

3. ちょうどいいサイズ感のスタイリッシュ冷蔵庫

SAPPHIRE by LOOZER

「スマートテーブル STB-30」（5万3900円）

USB Type-Aを2口、Type-Cを1口備えているほか、ワイヤレス充電にも対応しているので便利に使えます（瀧澤さん）

ひとり暮らしやコンパクトな生活空間にフィットする、小型の冷蔵スマートテーブル。容量は約30Lで冷蔵温度は3〜14度。フードやドリンクのほか、化粧品などの保管もできるので寝室などにも置ける。

＜Point＞

■家事の負担を軽減！ QOLを向上させる商品に注目

最近は、時短＝タイムパフォーマンスの最大化に加えて、その製品を使っていかに「QOLの向上」を追求できるかへシフト中。1人分だけごはんが炊ける炊飯器、軽量なスチーマー、速乾性の高いドライヤーなど、より利便性を追求したアイテムに注目だ。

4. 茶碗一杯分のご飯を最速14分で炊飯

サンコー

「おひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 RCKDSGSWH」（5549円）

底面を取り囲むようにヒーターを搭載しているので、ムラなくふっくらと炊き上がります。お弁当箱のようにカバンに入るサイズなので職場でも炊き立てご飯が食べられます（瀧澤さん）

0.5合の米であれば最速約14分、1合ならば最速約19分で炊飯できる。ほかに炊き込みご飯やナポリタン、鮭の蒸し焼きなど、工夫次第でマルチに使うことができる。

5. 最速約15秒で立ち上がる軽量モデル

パナソニック

「衣類スチーマー NI-FS70C」（1万4850円）

手軽ながらもしっかりシワをのばせます。パワフルスチームで脱臭してくれるので、洗いにくいジャケットやコートでもスチームの力で脱臭・除菌できます（瀧澤さん）

以前から評価の高い衣類スチーマーの最新モデル。本体重量約630g、タンク容量約30mlで、同社従来品中最軽量の設計になっている。ボタンを押すと最速約15秒で立ち上がるので、すぐに使える。

▲繊維の奥まで届く平均約15g／分の浸透スチームで、しっかりシワをのばして、除菌・脱臭もしてくれる

▲出掛ける前に短時間スチームを当てるだけでシワをのばせる。カジュアルな服でも着ている人の印象まで変わって見える

6. イオンの力で髪に潤いを与えてくれる

シャープ

「プラズマクラスター ドレープフロードライヤー IB-WX902」（4万2680円）

SENSINGモードにすると、髪との距離をセンシングして、風の温度をコントロール。髪にうれしい55度以下をキープして熱ダメージや過乾燥から髪を守ってくれます（瀧澤さん）

プラスとマイナスのイオンで髪内部まで潤いを与えてコーティング。キューティクルを守って、サラリとしたまとまりに。加えて新開発の髪を押し分けて風を送る「ドレープフロー X4」テクノロジーで、速乾性も高めている。

※価格はすべて取材時のヤマダウェブコムのものです

>> 特集【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号30-31ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／松尾直俊＞

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