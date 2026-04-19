「親が買ったのに、なぜか子供も夢中になっています!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIは「論理的思考問題」を解けるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

では、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「25頭の競走馬」 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「25頭の競走馬」 25頭の競走馬がいる。

あなたはレースをさせて、足の速さトップ3の馬を見つけたい。 ただし1回のレースで走れる馬は5頭まで。

また、タイムの計測はできないため、「Aの馬はBより速い」など、目視での確認しかできない。

そして、レースの回数はできるだけ少なくしたい。 さて、最速の3頭を見つけるために必要な最少のレース回数は何回だろう？

――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（111ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

最少は7回です。 まず5回レースする 25頭を5頭ずつ、5組に分けます。

たとえば、A組〜E組にして、それぞれ1回ずつ走らせます。 すると各組の順位がわかります。 ・A1, A2, A3, A4, A5

・B1, B2, B3, B4, B5

・C1, C2, C3, C4, C5

・D1, D2, D3, D4, D5

・E1, E2, E3, E4, E5 ここで A1 はA組1位、A2はA組2位、という意味です。 この時点で5回。 6回目で「各組1位」だけを走らせる 次に、A1・B1・C1・D1・E1の5頭でレースします。 この結果、たとえば A1 > B1 > C1 > D1 > E1 だったとします。 すると、D組とE組の馬はもうトップ3に入れません。

なぜなら、D1より速い馬がすでにA1・B1・C1の3頭いるからです。

E組も同じです。 また、C組でもC2以下は無理です。

C1より遅いので、A1・B1・C1の3頭に勝てません。 B組でもB3以下は無理です。

B1とB2より遅く、さらにA1もいるからです。 A組でもA4以下は無理です。

A1・A2・A3より遅いからです。 最後に残る候補だけを見る トップ3の候補として残るのは、 ・A1, A2, A3

・B1, B2

・C1 の6頭です。 ただしこの中でA1はすでに全体1位確定です。

なので、残りの「2位・3位」を争う候補は ・A2

・A3

・B1

・B2

・C1 の5頭だけです。 この5頭で7回目のレースをすれば、上位2頭が決まります。

それにA1を加えれば、全体トップ3が確定します。 結論 必要な最少レース回数は7回です

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

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