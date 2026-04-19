FURLAの時計新作ツイスト♡ベルトで印象チェンジできる腕時計登場

気分やコーデに合わせて時計も楽しみたい方に♡FURLAから新作「TWIST」シリーズが登場しました。ベルトをくるりと回すだけで印象が変わるリバーシブル仕様で、1本で2つの表情を楽しめるのが魅力。シンプルながら洗練されたデザインで、毎日のスタイルに寄り添う注目の腕時計をチェックしてみてください♪

2WAYで楽しめるデザイン♡

「FURLA TWIST」は、ベルトを反転させることで雰囲気を変えられるリバーシブル仕様。

シーンやファッションに合わせて簡単にスタイルチェンジができ、オン・オフ問わず活躍します。1本で複数のコーデに対応できる、自由度の高いデザインが魅力です。

フェンディのアイコンバッグ新作♡デニム素材で楽しむ春夏スタイル

上品なディテール♡

ケース径25mmのコンパクトサイズに、繊細なギヨシェ加工ダイヤルを採用。光を受けるたびに上品に輝き、女性らしい手元を演出します。

立体的なインデックスとミニマルなデザインが、FURLAらしい洗練された印象を引き立てます。

商品ラインナップ♡

WW00069001L1

WW00069002L1

価格は26,400円（税込）と28,600円（税込）の2タイプ展開。品番はWW00069001L1、WW00069002L1（各26,400円）、WW00069003L2、WW00069004L3（各28,600円）。

WW00069003L2

WW00069004L3

ステンレススチールケース、カーフレザーベルト、日常生活防水仕様で、実用性も兼ね備えています。

日常を彩る上質ウォッチ

FURLAの新作時計は、デザイン性と機能性を兼ね備えた魅力的なアイテム♡シンプルながらも個性が光り、日常のコーディネートをより豊かにしてくれます。

1本でさまざまなスタイルを楽しめる腕時計で、自分らしいおしゃれを楽しんでみてください♪