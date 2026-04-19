米大リーグ公式サイトが１８日（日本時間１９日）、新人王資格を持つ選手のランキングを伝えた。満塁本塁打含む６本塁打の村上宗隆（ホワイトソックス）はア・リーグ４位となっている。

Ａ・カストロビンス記者が伝えた。ア・リーグ１位は開幕から３試合連続計４本塁打を放ったＣ・デローター外野手（ガーディアンズ）。２位はデビューした開幕戦でいきなり４安打し現在も打率３割をキープ、先週８年１億５０００万ドル（約２３７億円）の延長契約をしたばかりのＫ・マゴニグル内野手（タイガース）。３位が１６日のオリオールズ戦で８回までノーヒッターを続けていたＰ・メシック投手（ガーディアンズ）。

４位に入った村上には、「ＮＰＢ経験者は『新人』とみなすのはやめるべき」と前置きしながら、「本塁打とともに高い四球率で受賞候補に挙がっている」、三振の多さと守備面で今一つの面もあるが、日本人選手５人目の新人王になる可能性があるとしている。ブルージェイズの岡本和真は「これからの活躍に期待」組に入っている。

ナ・リーグは１位がＳ・スチュワート内野手（レッズ）、２位がＮ・マクリーン投手（メッツ）、３位がＫ・グリフィン内野手（パイレーツ）、４位がＡ・ペインター投手（フィリーズ）となっている。