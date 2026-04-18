ＲＩＺＩＮは１８日、東京・千代田区の東京ミッドタウン日比谷で緊急記者会見を行い、「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」（９月１０日・京セラドーム大阪）の開催を発表した。「復活」がコンセプトの同大会は、朝倉未来（３３）、平本蓮（２７）がそろって復帰戦を行うことも電撃決定。対戦カードは未定だが、２４年７月に戦っている両者は舌戦を繰り広げ、敗れている朝倉は２年ぶりの雪辱戦を希望した。

観覧フリーで朝倉の登壇だけは事前に発表されていたとあって、主催者広報によれば１０００人弱のファンが集結。現場に到着したリムジンから同大会出場者として、平本、斉藤裕、ＹＡ−ＭＡＮ、ＲＥＮＡ、朝倉が１人１人登場すると、大きな歓声が湧き起こった。特に人気が高く、さらに因縁が深い朝倉、平本がそろったとあって騒然となり、前方のファンからは「アンビリーバボー…」と驚嘆の声も上がった。

さらに、朝倉と平本はお約束通りの大舌戦を展開。朝倉は「復活します」と宣言すると、平本から「またパンパンにしてぶっ飛ばしてやるよ。雑魚が」などと罵詈（ばり）雑言を浴びせられ、「お前、もう１回やったら楽勝で負けるんだよ」と怒気を込めた。さらに、質疑応答で対戦希望を問われ、朝倉が「戦いたいのは平本なんですけど、こいつたぶん受けないと思うので。もっと強い相手を」と語ると、平本は「お前、ボコボコにされといてよく言えるな」と挑発。朝倉は「お前、（２５年５月の東京ドーム大会での再戦発表後に）欠場しといて、よく言えるな。どんだけ迷惑かけたと思ってんだよ」と非難した。

平本は対戦希望について「（朝倉でも）いいですよ。お金積んでもらえれば。金用意してこい。お前が用意しろ。やらせてくださいだろ、バカ」とヒートアップし、榊原ＣＥＯは「ちょっとお金が高そうなんで（再戦は）徐々にいきたいかな。必ずこの２人が戦うタイミングをつくりますので。大阪かもしれないし、大阪じゃないかもしれない」と話すにとどめた。

会見終了後、榊原氏は報道陣の囲み取材の場で「全然予期してなかったが、未来は控え（エリア）に行った所で『９月、平本でお願いします』って感じになっている」と明かしつつ、「ただ、プロモーターとしてはあまり速く（再戦ストーリーの）ページをめくりたくない。平本も２年数カ月ぶりの復帰になるので、ベストタイミング、ベストコンディションで再戦の機会をつくってあげたい」と、慎重な姿勢を示した。

京セラドーム大阪での大会開催は、ＰＲＩＤＥ時代の２００６年５月５日「−無差別級グランプリ開幕戦」以来、２０年ぶりとなる。また、９月１０日は木曜日でＲＩＺＩＮとしては異例の平日開催となるが、今年は音楽コンサートも含めてイベントが目白押しで会場が空いておらず、京セラドーム大阪も唯一空いていたのがこの日だったといい、榊原氏は「これも神の啓示かと思って（笑）。僕らも一度は平日でどうなるかやってみたいチャレンジだった」と経緯を説明。試合開始は１８時頃をめどに、首都圏への日帰りを想定して２１時までの終了を見越しているという。「気持ちいいのは８〜９試合かな」とプランを明かし、「過去の大阪ドーム（の格闘技興行）で入ったことがないくらい入れたい」と力を込めた。