明かりがあるところに必ずできる『影』。その存在に気が付いた猫ちゃんの光景が可愛いと、85万再生を超える反響を呼んでいます。不思議そうに影を眺める猫ちゃんの姿には、「自分の影に気がつくにゃんこ初めてみました」「可愛すぎて何度も見てしまいます」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：猫が足元にある『自分の影』に気が付いた結果…たまらなく可愛いリアクション】

自分の影に気が付いたかぐや君

Instagramアカウント『@kagukagu0918』に投稿されて話題となっているのは、自分の影に気づいた猫ちゃんの光景。その日、キジトラ猫のかぐや君がカーペットをジッと見つめているところを見かけた飼い主さん。いったい何をしているのかと見守っていると、どうやらかぐや君は天井の照明に照らされてできた自分の影を眺めていたご様子。

自分のあとをずっと付いてくるその黒いものがいったい何なのか気になっているようです。

背中を丸めて不思議そうに影を見つめるかぐや君の姿は、オムツを履いていることも相まって、まるで赤ちゃんのよう。そんなかぐや君の可愛い姿に、思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

一生懸命毛繕いをする後ろ姿にキュン♡

排泄コントロールが難しい体質のため、いつもオムツを履いているかぐや君。そんなかぐや君の姿に、飼い主さんはメロメロなのだとか。ある日、毛繕いをしているかぐや君の後ろ姿を見かけた飼い主さん。そんな一生懸命なかぐや君の姿を見た飼い主さんは、「ちっこくて、はみパンしてて、ほんとバブちゃん」と思わず笑顔に。

一方、飼い主さんの気配に気が付いたかぐや君は、一瞬飼い主さんの方をふり返ったかと思うと、再び毛繕いを再開。しかし、飼い主さんが見ていてくれていると気づいたかぐや君のしっぽは、嬉しそうに揺れていたといいます。

そんな穏やかで静かな愛情溢れる光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

飼い主さんに気が付いたかぐや君は…

また別の日には、窓辺にちょこんと座っていたかぐや君の後ろ姿を眺めていた飼い主さん。すると、飼い主さんに気が付いたかぐや君はクルッと向きを変えて、飼い主さんの方を向いたそう。

そして、飼い主さんに寄り添うように、その場に座り込んだといいます。

そんなふたりの穏やかな日常の風景が、たくさんの人に癒しを届けてくれるのでした。

自分の影を見つめるかぐや君の光景には、「不思議そうですね」「影に猫耳が付いてるから『猫！？』って思ってるかも？」「影に気が付く子はかなり賢い子らしいですよ」と、続々とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『@kagukagu0918』では、そんな穏やかで愛情いっぱいなかぐや君と飼い主さんの日常の風景が綴られていますよ。

かぐや君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@kagukagu0918」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。