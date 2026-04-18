ヒュー・ジャックマン×ケイト・ハドソン『ソング・サング・ブルー』 ダイアモンド☆ユカイが共感「自分の人生を見ているよう」
『グレイテスト・ショーマン』『レ・ミゼラブル』のヒュー・ジャックマンと『あの頃ペニー・レインと』のケイト・ハドソンが初共演し、実在の夫婦ミュージシャンの軌跡を描く映画『ソング・サング・ブルー』が、TOHOシネマズ日比谷ほかで公開中だ。
【動画】ダイアモンド☆ユカイのインタビュー映像（ショートVre.とロングVer.あり）
本作は、かつて音楽にすべてを捧げながらも挫折し、現在は“歌まね”でしかステージに立てない男マイク（ヒュー・ジャックマン）が、同じく音楽への情熱を秘めた女性クレア（ケイト・ハドソン）と出会い、再び夢を追い始める物語。ニール・ダイアモンドのトリビュートバンドを結成し、小さなガレージからスタートした2人の活動が人々の心をつかんでいく中、思いもよらぬ悲劇が襲う――アメリカの田舎町に実在した、ある夫婦ミュージシャンの実話だ。
公開を記念し、日本のロックシンガーダイアモンド☆ユカイ（※☆＝六芒星）による特別インタビュー映像が解禁された。ニール・ダイアモンドの大ファンとしても知られるユカイは、本作について「この映画は特別な誰かの映画じゃない。音楽を愛した普通の人が自分の人生を歌に変えていく物語」と語り、「自分の人生が好きになる作品」と絶賛した。
映像では、ユカイがニール・ダイアモンドの代表曲「スウィート・キャロライン」を弾き語るシーンからスタート。「Incredible！グッとくる」と称賛する主人公マイクとの共通点については「ダイアモンド☆ユカイという名前の通り、愉快なところがいっぱいある。自分を見ているような感覚」とユーモアを交えてコメントした。
加えて、劇中でマイクが使用しているギターが自身が長年愛用してきたものと同じギターブランドであることを明かし、「この映画に出会えて本当に良かった」と、運命的な共通点への驚きと親近感をにじませた。
また、ハドソン演じるクレアについては「マイクのミューズ（女神）」と分析し、「2人が出会うことで成長していく姿が素晴らしい」と評価。「妻と一緒に観たい」と笑顔を見せた。
最後には「人生は思い通りにならないことが多い。でも愛する人と音楽があれば、必ず何度でも立ち上がる事ができる。成功しなくても生き続けるんだ。人生の輝きを教えてくれる映画です」とメッセージを送っている。
【動画】ダイアモンド☆ユカイのインタビュー映像（ショートVre.とロングVer.あり）
本作は、かつて音楽にすべてを捧げながらも挫折し、現在は“歌まね”でしかステージに立てない男マイク（ヒュー・ジャックマン）が、同じく音楽への情熱を秘めた女性クレア（ケイト・ハドソン）と出会い、再び夢を追い始める物語。ニール・ダイアモンドのトリビュートバンドを結成し、小さなガレージからスタートした2人の活動が人々の心をつかんでいく中、思いもよらぬ悲劇が襲う――アメリカの田舎町に実在した、ある夫婦ミュージシャンの実話だ。
映像では、ユカイがニール・ダイアモンドの代表曲「スウィート・キャロライン」を弾き語るシーンからスタート。「Incredible！グッとくる」と称賛する主人公マイクとの共通点については「ダイアモンド☆ユカイという名前の通り、愉快なところがいっぱいある。自分を見ているような感覚」とユーモアを交えてコメントした。
加えて、劇中でマイクが使用しているギターが自身が長年愛用してきたものと同じギターブランドであることを明かし、「この映画に出会えて本当に良かった」と、運命的な共通点への驚きと親近感をにじませた。
また、ハドソン演じるクレアについては「マイクのミューズ（女神）」と分析し、「2人が出会うことで成長していく姿が素晴らしい」と評価。「妻と一緒に観たい」と笑顔を見せた。
最後には「人生は思い通りにならないことが多い。でも愛する人と音楽があれば、必ず何度でも立ち上がる事ができる。成功しなくても生き続けるんだ。人生の輝きを教えてくれる映画です」とメッセージを送っている。