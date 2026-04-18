元NHKキャスターで、CS「TBS NEWS」キャスターを務めたフリーアナウンサーの柴田文子（32）が18日まで自身のインスタグラムを更新。来月からオーストラリアへ留学することを報告した。

「突然のご報告となりますが、来月からオーストラリアへ留学することになりました！」と報告。「新卒で入社した東北放送から社会人生活をスタートさせ、NHK福岡、TBSと経て、気づけば放送業界に携わって10年。子どもの頃に憧れた世界で働けていることが嬉しく、ただひたすらに駆け抜けてきました」とつづった。

「年々充実感も高まる一方で、ここ最近は知見を広げながら貪欲に変化していきたい思いや、今いる外国の友人とより深く理解し合いたい思いが大きくなり、この節目のタイミングで海外に出る決断をしました」と留学を決断した理由を明かした。

「大好きな仕事を離れることに不安や寂しさはありますが、また新しいスタートを切るための充電期間として、自分を成長させたいと思っています。私のわがままを受け入れてくれた事務所には感謝しかありません」と記した。

「SNSはマイペースに続けていこうと思いますので、しばらくは現地での日々を温かく見守っていただけたら幸いです」とつづった。

22年4月キャスターを務めていたCS「TBS NEWS」を3月31日をもって卒業。先日、気象予報士試験に合格したことを公表した。