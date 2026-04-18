FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が、千鳥・ノブと“おそろい”のチョビ髭姿を披露し「おそろぴ！」と笑顔を見せる場面があった。

【映像】FRUITS ZIPPER仲川瑠夏の“チョビ髭”姿

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、「ABEMA開局10周年 30時間限界突破フェス特別版×チャンスの時間」として、「ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、昨年のNHK紅白歌合戦に初出場し、若者から絶大な人気を誇るFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が挑戦した。

番組では、ノブが鼻の下にマジックで“チョビ髭”を描くと「可愛い！めっちゃ可愛い！」と仲川が絶賛。「お前もいける？」とノブが尋ねると、仲川も「チョビ？うん！」と躊躇いなく“チョビ髭”を描き「NEW KAWAII！」「おそろぴ！」とノリノリでお揃い姿を披露した。“チョビ髭”姿にファンからは「やべ 好きにやりそう」「かわいすぎる」「面白すぎるだろ」などの反響が寄せられた。