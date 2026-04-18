屋上ドッグラン併設のBBQビアガーデン、アロフト東京銀座で開催 昼夜で異なる楽しみ提案
【女子旅プレス＝2026/04/18】次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」（東京都中央区）では、“屋上ドッグラン併設型ビアガーデン”「DOG RUN & BBQ Beer Garden」を期間限定で開催。期間は4月21日（火）〜 冬季休業まで。
【写真】「DOG RUN & BBQ Beer Garden」体験イメージ
ホテル内のルーフトップに開設する新ドッグランには、Yogibo（ヨギボー）独自のファブリックとビーズで作られた犬用の贅沢なベッド「Doggybo（ドギボー）」を導入。夕方以降はグリルブランド・Weberと連携した本格バーベキューを用意し、昼はドッグラン、夜はバーベキューを展開。愛犬と一緒でも、そうでなくても楽しめる都市型アウトドア体験を提供する。
ランチタイムには、館内ダイニングで人気のサラダやデリを詰め合わせた「Grab & Goランチボックス」を屋上で味わうことができる。ドッグランの床面には、高いクッション性と熱を持ちにくい特性をもつ人工芝を採用。愛犬がのびのびと遊ぶ傍ら、青空の下でくつろぎながらランチを楽しむ、手軽で心地よい昼の過ごし方が叶う。
夕方以降は、本格バーベキューを提供。蓋を閉じて焼き上げるスタイルで、素材の旨味を逃さず香ばしいスモークをまとわせた肉を味わえる。なお、愛犬と一緒に夜のバーベキューを楽しめるのは、1日1組限定の特別エリアのみ。銀座の美しい夜景と炭火のあたたかな灯りに包まれながら、“都市のプレミアムバーベキュー”を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年4月21日（火）〜 冬季休業まで
会場：アロフト東京銀座 ルーフトップバー「Roof Dogs」（東京都中央区銀座6-14-3）
・ドッグラン
平日：11:00〜17:00（Grab & Goランチは11：30〜15：30の提供）
土日祝：11:00〜17:00（Grab & Goランチは11：30〜16：30の提供）
※悪天候時クローズ
・バーベキュー／スナック
平日：18:00〜23:00
土日祝：15:00〜23:00
※悪天候時クローズ
※バーベキューは18:00からの予約
※愛犬同伴は1日1組限定エリア（要予約）、1グループ2匹まで同伴可能
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【写真】「DOG RUN & BBQ Beer Garden」体験イメージ
◆都心で愛犬と一緒に楽しむルーフトップ体験
ホテル内のルーフトップに開設する新ドッグランには、Yogibo（ヨギボー）独自のファブリックとビーズで作られた犬用の贅沢なベッド「Doggybo（ドギボー）」を導入。夕方以降はグリルブランド・Weberと連携した本格バーベキューを用意し、昼はドッグラン、夜はバーベキューを展開。愛犬と一緒でも、そうでなくても楽しめる都市型アウトドア体験を提供する。
◆愛犬を眺めながらランチタイム
ランチタイムには、館内ダイニングで人気のサラダやデリを詰め合わせた「Grab & Goランチボックス」を屋上で味わうことができる。ドッグランの床面には、高いクッション性と熱を持ちにくい特性をもつ人工芝を採用。愛犬がのびのびと遊ぶ傍ら、青空の下でくつろぎながらランチを楽しむ、手軽で心地よい昼の過ごし方が叶う。
◆夜は本格BBQ、愛犬同伴は1日1組限定
夕方以降は、本格バーベキューを提供。蓋を閉じて焼き上げるスタイルで、素材の旨味を逃さず香ばしいスモークをまとわせた肉を味わえる。なお、愛犬と一緒に夜のバーベキューを楽しめるのは、1日1組限定の特別エリアのみ。銀座の美しい夜景と炭火のあたたかな灯りに包まれながら、“都市のプレミアムバーベキュー”を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ 「DOG RUN & BBQ Beer Garden」開催概要
開催期間：2026年4月21日（火）〜 冬季休業まで
会場：アロフト東京銀座 ルーフトップバー「Roof Dogs」（東京都中央区銀座6-14-3）
・ドッグラン
平日：11:00〜17:00（Grab & Goランチは11：30〜15：30の提供）
土日祝：11:00〜17:00（Grab & Goランチは11：30〜16：30の提供）
※悪天候時クローズ
・バーベキュー／スナック
平日：18:00〜23:00
土日祝：15:00〜23:00
※悪天候時クローズ
※バーベキューは18:00からの予約
※愛犬同伴は1日1組限定エリア（要予約）、1グループ2匹まで同伴可能
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