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今さら聞けない新NISAの選択肢！日経平均の「一握りの銘柄に左右されやすい」弱点を補う読売333とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【新登場】日経平均の弱点を補う"新しい日本株インデックスファンド"が新登場！日経平均・TOPIXとの決定的な違いを徹底解説します！」を公開した。動画では、FP資格を持つ金融系YouTuberのラプトル博士が、新NISAで注目を集める「SBI 読売333インデックス・ファンド」の仕組みと投資戦略について解説している。



ラプトル博士はまず、日本株インデックスの代表格である日経平均とTOPIXの弱点を指摘する。日経平均は株価が高い一部の値がさ株に、TOPIXは時価総額の大きい超大型株に影響を受けやすい構造を持つ。「一握りの銘柄に左右されやすい」という既存指数の課題に対し、新たに登場した「読売333」は全333銘柄を約0.3%ずつ均等に保有する等ウェート型を採用している。これにより、中型株や内需株も含めた幅広い日本企業へ「偏りのない指数」として分散投資できるのが大きな特徴である。



動画の後半では、新設される「SBI 読売333インデックス・ファンド」の信託報酬が年率0.132%と国内最安水準であり、新NISAのつみたて投資枠にも対応予定である点が紹介された。一方で、投資前の注意点にも鋭く切り込んでいる。指数の歴史が浅く実際の暴落相場を経験していないことや、年4回行われる全銘柄のリバランスに伴って「表面上は見えない隠れコストの可能性」があると注意を促した。また、構成銘柄の約9割が日経平均と重複しているため、ハイテク株が急騰する相場では日経平均のパフォーマンスに劣後しやすいという構造的な弱点も分析した。



最後にラプトル博士は、読売333を日本株インデックスにおける「第3の選択肢として十分にアリ」と結論付けた。S&P500や全世界株式をメインに据えつつ、日本株への分散投資として読売333を活用する戦略を提案している。メリットとデメリットを公平な視点で解説し、視聴者の投資判断を後押しする有益な知識を提供して動画を締めくくった。