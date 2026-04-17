岡崎体育が、8月5日にリリースするメジャーデビュー10周年記念アルバム『盆地テクノ』CDの詳細を発表した。

（関連：【画像あり】岡崎体育、ニューアルバム『盆地テクノ』ジャケット写真＆BONCHI TECHNOパーカー）

本作は、デビュー前に寡少販売されていた6枚の自主制作盤から、本人選曲の全24曲をリマスタリングした“ベスト盤なのにすべて未発表曲”というインディーズベスト盤となっている。

CD形態は、初回仕様として三方背ケースが付いたCDのみの通常盤に加え、ここでしか手に入らない盆地テクノパーカーの特別バージョン“BONCHI TECHNOパーカー”を付属したBONCHI TECHNOパーカー盤を数量限定で販売。また、8月5日からスタートする10周年記念Zeppツアー会場限定で購入できるフォトブック盤（完全生産限定盤）の3形態で発売となる。

ジャケット写真は、本人が実際に幼少期に描いた絵日記をあしらったデザインとなっている。フォトブック盤のジャケット写真は後日公開され、3形態のうちフォトブック盤を除く2形態の予約も本日4月17日より開始となる。

なお本作は、岡崎体育の誕生日である7月3日に先行リリース。リリースに先がけ、各界の著名人24名に各収録曲の感想コメントを公開していく“『盆地テクノ』一足先に聞いてみた”企画も実施中だ。毎週月曜日と木曜日に各SNSにて1コメントずつ公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）