FRONTIER、Ryzen 9800X3D・Radeon RX 9070 XT搭載『モンスターハンターストーリーズ3』推奨ゲーミングPC
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は4月17日、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』の動作確認済みパソコンを発売した。
CPUにAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用し、グラフィックスにRadeon RX 9070 XTを組み合わせるゲーミングPC。高い性能を備えて『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』の動作確認を受けている点が特徴で、また発売を記念して購入者の先着50名にゲームの交換コードが付属する。
○FRZAB850B/MHS3
FRZAB850B/MHS3
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
メモリ：32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
ストレージ：TB M.2 NVMe SSD 【Gen4】
グラフィックス：【ASRock製】AMD Radeon RX 9070 XT [ブラック]
価格：452,800円
は4月17日、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』の動作確認済みパソコンを発売した。
CPUにAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用し、グラフィックスにRadeon RX 9070 XTを組み合わせるゲーミングPC。高い性能を備えて『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』の動作確認を受けている点が特徴で、また発売を記念して購入者の先着50名にゲームの交換コードが付属する。
○FRZAB850B/MHS3
FRZAB850B/MHS3
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
メモリ：32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
ストレージ：TB M.2 NVMe SSD 【Gen4】
グラフィックス：【ASRock製】AMD Radeon RX 9070 XT [ブラック]
価格：452,800円