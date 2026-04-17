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は4月17日、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3　〜運命の双竜〜』の動作確認済みパソコンを発売した。



CPUにAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用し、グラフィックスにRadeon RX 9070 XTを組み合わせるゲーミングPC。高い性能を備えて『モンスターハンターストーリーズ3　〜運命の双竜〜』の動作確認を受けている点が特徴で、また発売を記念して購入者の先着50名にゲームの交換コードが付属する。

○FRZAB850B/MHS3

FRZAB850B/MHS3

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D

メモリ：32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】

ストレージ：TB M.2 NVMe SSD 【Gen4】

グラフィックス：【ASRock製】AMD Radeon RX 9070 XT [ブラック]

価格：452,800円