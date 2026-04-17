◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

新学期を迎え、都内の保育園に通う４歳の娘が年中に進級した。同級生は公文式、英語学童、小学校受験教室…。娘を含め、勉強に関わる習い事をしていないのは３割という少数派だ。迫り来る小１の壁、過熱する中学受験やＡＩの台頭。令和を生きる子どもをどうサポートすればいいのか、不安が尽きない。

先日、落語家・春風亭昇太が復学した東海大学人文学部を６６歳で卒業した。日本テレビ系「笑点」の司会や寄席などと学業を両立するのは大変だっただろう。卒業式ではすがすがしい表情だった。

印象に残ったのは「勉強することが面白いって分かりました。記憶力はなくなっているけど、理解力は高まっている」と語ったことだ。１万２０００字の卒論を書き終えても学ぶ意欲は増すばかり。４月から東海大の客員教授に就任し、今後は正座と落語の関係性を研究したいと宣言した。学ぶことに年齢は関係ない。意欲と好奇心が大事だと改めて気付かされた。

驚いたのは、保護者と一緒に卒業式に参加している学生の多さ。昇太は晴れ舞台を両親に見せられなかったが、７年前に結婚した妻が出席。「笑点」メンバーの林家たい平も駆けつけた。大切なパートナーや仲間に見守られての卒業も素敵だった。

他の家庭と比べない。回り道をしたって構わない。自分の人生に誇りを持つことが大切。昇太のおかげで当たり前のことを見失っていた自分に気付いた。気負わずに目の前の子どもとじっくり向き合おう。（芸能担当・水野 佑紀）

◆水野 佑紀（みずの・ゆき）２０１７年入社。今年から落語担当。