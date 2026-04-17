HEAVEN Japanのストラップレスブラ新作♡締め付けないのに美胸キープ

肩出しファッションが増える季節に欠かせないストラップレスブラ♡HEAVEN Japanから、締め付けないのにズレにくく、美しいバストラインを叶える新作が登場しました。従来の悩みを解消するために開発された設計で、快適さと補整力を両立。毎日のおしゃれをもっと自由に楽しめる注目アイテムです。

ズレにくく快適な着け心地

「ストラップレスブラ」7,480円（税込）は、アンダーを締め付けずに安定感を実現。上辺の滑り止めテープと30mmの太テープでしっかりフィットし、日常の動きにも対応します。

さらに脇高設計と4段ホックで面で支える構造により、圧を分散しながら快適な着け心地をキープ。長時間でもストレスを感じにくいのが魅力です。

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バストを潰さず美しく整える

4枚はぎカップを採用することで、バストの丸みを潰さず立体的なシルエットを実現。サイドのボーンが集めたお肉をしっかりホールドし、すっきりとしたラインに整えます。

程よく持ち上げる補整力で、産後のバストや広がりが気になる方にもおすすめ。自然なメリハリのある美胸を叶えます。

豊富なサイズと使いやすさ

サイズはE65～K90までの42サイズ展開で、幅広い体型に対応。カラーはブラックのシンプルデザインで、薄着でも響きにくく、どんなコーデにも合わせやすい仕様です。

吸水速乾の涼感素材を使用し、汗ばむ季節でもムレにくく快適。洗濯表示は印字仕様で、肌当たりにも配慮されています。

HEAVEN Japanで快適におしゃれを♡

HEAVEN Japanのストラップレスブラは、締め付けない快適さとしっかりした補整力を両立した優秀アイテム。これまでストラップレスに不安を感じていた方でも安心して使える設計です。

ファッションをもっと自由に楽しむために、ぜひ取り入れてみてください♪