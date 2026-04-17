『風、薫る』“りん”見上愛の周囲に怪しい人影→不穏な予告にネット驚き「怖い」「手荒なことしないで」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第15回）が17日に放送され、りん（見上）の周囲の怪しい人影が描かれ、次週予告で不穏なシーンも映し出されると、ネット上には「怖い」「手荒なことしないで」「ピンチなのかな…」といった反響が寄せられた。
【写真】ネット「圧巻」「素敵」称賛続々の多部未華子のドレス姿
直美（上坂）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれてしまう。直美は捨松から穏やかな言葉で忠告されると、炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の過去があった。そして直美は海軍中尉の小日向（藤原季節）に「お受けします。お付き合い」と告げる。
一方、母・美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらったりん。美津も働き始めることになり、りんたち家族の東京での暮らしが軌道に乗り始めていた…。
そんな中、りんたち一家の新居の周囲を歩く怪しい風体の男たちが映し出される。りんの夫・亀吉（三浦貴大）の部下を思わせる男たちの姿に、ネット上には「何？ あの不穏な2人組？ 怖い」「亀吉の部下東京にキター！ よね？」「追手が来たじゃん!!」などの声が続出。
また、番組のラストでは20日よりスタートの第4週「わたしたちのソサイエティ」の予告が流れ、その中に亀吉が登場。さらにりんの娘・環（宮島るか）が何者かに抱え上げられる様子も映し出されると「さらっていくの？？」「環ちゃんに手荒なことしないで」「来週環ちゃんがピンチなのかな…」といった投稿も集まっていた。
【写真】ネット「圧巻」「素敵」称賛続々の多部未華子のドレス姿
直美（上坂）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれてしまう。直美は捨松から穏やかな言葉で忠告されると、炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の過去があった。そして直美は海軍中尉の小日向（藤原季節）に「お受けします。お付き合い」と告げる。
そんな中、りんたち一家の新居の周囲を歩く怪しい風体の男たちが映し出される。りんの夫・亀吉（三浦貴大）の部下を思わせる男たちの姿に、ネット上には「何？ あの不穏な2人組？ 怖い」「亀吉の部下東京にキター！ よね？」「追手が来たじゃん!!」などの声が続出。
また、番組のラストでは20日よりスタートの第4週「わたしたちのソサイエティ」の予告が流れ、その中に亀吉が登場。さらにりんの娘・環（宮島るか）が何者かに抱え上げられる様子も映し出されると「さらっていくの？？」「環ちゃんに手荒なことしないで」「来週環ちゃんがピンチなのかな…」といった投稿も集まっていた。