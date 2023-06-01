ABEMA西澤由夏アナ、婚活リアリティーショー参加 30日で結婚相手を見つける『時計じかけのマリッジ』放送決定
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜 後10：00）の放送が決定。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
プログラムに参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野）、現役アナウンサーのゆか（西澤）、モデルのなつえ（徳本）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人。結婚相手候補としては“ハイスぺ男性”総勢30人が集結した。平均年収は2000万円超えで、中には年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。
女性3人は限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”を選択、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。
また、成婚率80％の敏腕恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏も登場する。女性3人との面談やアドバイスだけではなく、男性全員とも面談を実施。一人ひとりの性格や個性を見抜きながら、成就に向けてサポートしていく。さらに、女性3人のプライベートでの友人、家族なども続々と登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも女性3人の運命のカギを握る。
番組MCには、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の4人が就任。放送開始にあたって、高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待っている」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子どもの悩みなど共感できる部分が多かった」と期待と共感の声を寄せている。
また、婚活・恋愛リアリティーショーのMCに初挑戦となる荒川は「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。私、（本編を見て）1名にぶちギレてしまったんですよ（笑）！本気で人間として向き合わせていただいた」と感想を語った。
初回放送に先立って、21日正午には、本プログラム開始前の女性3人の心境や、植草氏との個別面談の様子を届ける先行映像「婚活美女3人に『頭の中、お花畑ね』“はじめての植草”で絶句」を公開する。
プログラムに参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野）、現役アナウンサーのゆか（西澤）、モデルのなつえ（徳本）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人。結婚相手候補としては“ハイスぺ男性”総勢30人が集結した。平均年収は2000万円超えで、中には年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。
女性3人は限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”を選択、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。
また、成婚率80％の敏腕恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏も登場する。女性3人との面談やアドバイスだけではなく、男性全員とも面談を実施。一人ひとりの性格や個性を見抜きながら、成就に向けてサポートしていく。さらに、女性3人のプライベートでの友人、家族なども続々と登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも女性3人の運命のカギを握る。
番組MCには、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の4人が就任。放送開始にあたって、高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待っている」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子どもの悩みなど共感できる部分が多かった」と期待と共感の声を寄せている。
また、婚活・恋愛リアリティーショーのMCに初挑戦となる荒川は「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。私、（本編を見て）1名にぶちギレてしまったんですよ（笑）！本気で人間として向き合わせていただいた」と感想を語った。
初回放送に先立って、21日正午には、本プログラム開始前の女性3人の心境や、植草氏との個別面談の様子を届ける先行映像「婚活美女3人に『頭の中、お花畑ね』“はじめての植草”で絶句」を公開する。