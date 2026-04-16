ＮＨＫ大阪放送局は大阪市中央区の同局で平匠子局長の定例会見を実施し、４月２９日午後１０時５分からＡＭラジオで、漫才コンビ「たくろう」の冠特番「たくろうのたくろう様ですッ！！」を放送すると発表した。コンセプトは「ちょっとズレてて、ちょうどいい」。他人にはあまり理解してもらえない“生きづらさ”を抱えた人にスポットを当てるトーク番組だ。

現在、ラジオ、テレビともに地上波の冠番組を持たない「たくろう」にとって、悲願のレギュラー番組となるだろうか。「評判が良ければ現場としては考えていきたいとなると思います」と平局長。後輩の「天才ピアニスト」の同局の冠番組「天才ピアニストの今夜もグッジョブ」（火曜・後８時５分）も、特番からスタートし、隔週のレギュラー放送、毎週放送と“出世”していった。同局長は「作り手の姿勢として、攻めの姿勢で新しいものをお届けしたい」と気合十分だ。

「―たくろう様ですッ！！」を担当する古賀仁チーフプロデューサーは「ご本人（赤木裕）おっしゃってるように、挙動不審という芸風。生きづらさを抱えていて、ネタと日常の境界がないというお話もされていた」とＮＨＫらしい番組に仕立てるつもり。赤木は「自分のことをまさに“生きづらい代表”と思っているので。生きづらさを感じている方も、そうでない方も是非お聞きいただけるとうれしいです」とコメント。きむらバンドも「ゲストにエルフと村重（杏奈）さんをお迎えしましたが、めちゃめちゃウマがあって『俺、ギャルかも！？』と思ってしまうくらいでした」とＰＲした。