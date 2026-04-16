プロ野球選手でもエラーはつきもの。時には何でもないイージーフライをポロリと落とすこともある。試合の大勢にあまり影響のないケースならご愛嬌で済むことが多いが、過去にはひとつの落球が回り回って、優勝争いや個人記録に重大な影響を及ぼしたことがあった。【久保田龍雄／ライター】

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世紀の落球

半世紀以上経過した今も語り継がれる“世紀の落球”を演じたのが、阪神の外野手・池田祥浩（純一）だ。1973年8月5日に行われた巨人との伝統の一戦。この日敗れれば自力優勝の望みが消える巨人は、1対2の9回、先頭の高田繁が左前安打して最後の粘りを見せる。

あのボールが捕れていたら

1死後、4番・長嶋茂雄が四球を選び、一、二塁とチャンスを広げたが、末次民夫（利光）は二塁正面へのゴロ。4-6-3の併殺でゲームセットと思われた。だが、セカンド・野田征稔は、一塁走者・長嶋のオーバーアクションに惑わされ、一塁方向に追いかけてタッチした分、時間にロスが生じ、併殺崩れとなった。

それでもマウンドの江夏豊は冷静さを失わず、2死一、三塁から次打者・黒江透修をセンター正面へのハーフライナーに打ち取ると、アウトを確信してマウンドを降りかけた。ところが次の瞬間、まさかのアクシデントが起きる。前進して捕球態勢に入ったセンター・池田は、打球が意外と伸びたためバックしかけたが、その際に左足のかかとが芝生に引っ掛かり、仰向けにひっくり返ってしまう。

直後、尻もちをついた姿勢のままグラブを差し出したが、転んでいなければ胸の高さでキャッチできたはずの打球は、無情にも約10センチ上を通過し、外野を転々とした。この間に高田、末次が相次いで生還し、巨人は土壇場で3対2と奇跡的な逆転勝ちを収めた。

思いもよらぬボーンヘッドに助けられ、かろうじてV争いに踏みとどまった巨人・川上哲治監督は「（首の皮1枚で）つながった。こういう命のかかったゲームにウチが勝ったなんて初めてじゃないか、こういうところで出た（黒江の）三塁打。ツキとはいえ、やはり執念だろうな」と最後まであきらめずにベストを尽くしたナインを称えた。

この一戦を境に上昇気流に乗った巨人は、シーズン最終戦で阪神を逆転し、前人未到のV9を達成。結果的に0.5ゲーム差の明暗につながった池田のアクシデントは、落球したわけではないにもかかわらず、“世紀の落球”として伝説の1ページを飾ることになった。

甲子園の魔物

伝統の一戦では、もうひとつ、伝説の名にふさわしい落球があった。1985年4月16日の巨神シーズン初対決。巨人は1回に原辰徳の犠飛、4回に中畑清の左越えソロで2点を先行する。

阪神も4回2死から4番・掛布雅之のシーズン1号で1点差に迫ったあと、岡田彰布が四球を選び、2死一塁となった。次打者・佐野仙好のときにエンドランがかかり、岡田がスタートを切るが、佐野はショート後方に高々と打ち上げてしまう。

ところが、名手・河埜和正が落下地点に入り、誰もが「これでチェンジ」と思った直後、“甲子園の魔物”が頭をもたげる。センターの守備範囲近くまで深追いした河埜は夜露に足を取られ、グラブの土手に当ててポロリと落球。この間に岡田が一気に本塁を突き、2対2の同点となった。

そして、このエラーをきっかけに試合の流れは一気に阪神へと傾く。直後、平田勝男の中前タイムリーで勝ち越すと、木戸克彦と真弓明信の2ランで、この回一挙7点。5、8回に加点し、10対2と大勝した。

開幕3戦目で2勝1敗と勝ち越した阪神は、翌17日の巨人戦でもバース、掛布、岡田の“伝説のバックスクリーン3連発”が飛び出し、21年ぶりVに向かって驀進することになる。

一方、河埜は4月28日のヤクルト戦で再び落球を犯すなど、精神的なダメージから立ち直れないまま、翌86年、34歳の若さで現役引退。結果的に野球選手としての幕引きにつながる運命の落球となった。つくづく野球の怖さを思い知らされる。

落球する運命だったんだ

最後は偉大な本塁打記録を呼び込んだ落球を紹介する。2002年10月10日、すでに優勝を決めていた巨人は、本拠地・東京ドームの最終戦でヤクルトと対戦した。

この時点で、巨人の4番・松井秀喜は48本塁打を記録し、悲願のシーズン50本塁打にあと2本と迫っていた。初回、松井はヤクルトの先発・藤井秀悟から左翼席中段に先制2ランを放ち、大台に王手をかけた。

だが、2、3打席目は凡退し、3打数1安打で8回の4打席目を迎える。この回から登板したヤクルトの2番手・五十嵐亮太は、初球から150キロ台の速球を投げ込み、直球一本で勝負を挑んできた。

松井はカウント1‐2から五十嵐の外角高め、149キロに詰まり、三塁ファウルゾーンに高々と打ち上げてしまう。スタンドは悲鳴とどよめきに包まれ、松井は「ダメだと思った」とあきらめかけた。

ところがここで、野球の神様の計らいとも言えそうなアクシデントが起きる。飛球をネット際まで追っていた3年目の若手捕手・米野智人が目測を誤り、落球してしまった。

命拾いした松井は1球ファウルのあと、まるで予定調和のように五十嵐の6球目、150キロ直球を左翼席に叩き込み、日本人では1986年の落合博満（ロッテ）以来、16年ぶりの50号を達成。「遠い数字だと思っていた。40と50はえらい違いだから」と感激に浸った。

結果的に松井の快挙を後押しする形となった米野は後年、「あのキャッチャーフライは捕れなくて良かったんだなと思う。落球する運命だったんだと」と回想している。ほんのひとつの落球が、歴史に残る一打を呼び込む……。つくづく野球の奥深さを感じさせる場面だった。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部