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「完全に負の循環に入っている」激減するテレビのゴルフ中継と残酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「ゴルフ業界が企業から見捨てられた理由から見える、日本の格差社会と負のスパイラルとは【ゴルフ離れ】」を公開した。地上波のゴルフ中継が激減している背景について、ゴルフ市場自体の縮小とテレビ業界が抱える構造的な問題という2つの側面から解説した。



動画内で下矢氏は、ゴルフ市場の規模が1992年の約2兆9000億円から2023年には1兆4400億円へとほぼ半減しているデータを示しつつ、プレイヤーの高齢化が進行していると指摘。ゴルフ場利用者の「4人に1人弱が70歳以上」という現状に触れ、インドアのシミュレーション施設を利用する若者は増えているものの、高額なプレー料金や車が必要な点などが障壁となり、実際のコースに足を運んでいないと説明した。



さらに、かつて地上波でゴルフ中継が多かった理由として、企業名がテレビに出るメリットや、プロ選手との接待の場としての価値があったと解説する。しかし、現在はスポンサー企業にとってテレビに出る価値が相対的に弱まっていることに加え、男子ゴルフ界において一般層を惹きつけるスター選手が長らく不在である点に言及。テレビ局側にとっても、長時間の放送枠が必要で天候リスクがあり、多額の制作費がかかるため「自ら頑張ってガンガン中継しようという感じにはならない」と、業界のリアルな内情を明かした。



下矢氏は、スポンサー離れと中継減が新規ファンの獲得機会を奪い、さらにスポンサーが離れるという「完全に負の循環に入っている」と厳しく断じた。一方で、女子ゴルフは協会が放映権を一元管理し、ネット配信を重視したことで男子ほどの落ち込みはないと評価。最後に、ゴルフ中継の衰退を教訓として、自身のビジネスを支える柱が何であるかを定期的に見つめ直す機会にすべきだと総括した。



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