土屋太鳳＆佐藤勝利が夕陽の海辺で2人きり…デート感あふれる映像で衝撃の結末！＜ボーダレス＞

土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本作は、『踊る大捜査線』や『教場』（ともにフジテレビ）などの脚本を手掛けた君塚良一が紡ぐ完全オリジナル作品で、大型トラック（通称：一番星）で爆走する捜査本部“移動捜査課”を題材にしたかつてない刑事ドラマだ。

4月15日（水）に放送された第2話では、仲沢桃子（土屋太鳳）の壮絶な過去が判明。黄沢蕾（佐藤勝利）は、彼女を励まそうと海に連れて行くが…。

【映像】桃子と蕾が海デート!?

◆「この広い海が、君を癒してくれる…」

第2話では、移動捜査課が被疑者と対峙するなかで、桃子が自身の過去を明かす一幕が描かれた。

じつは桃子は、大学時代に恋人の命を通り魔に奪われており、「突然、彼がいなくなって…なんかもう、そのときは涙も出なくて」「海行こうって約束してたのに」などと辛そうに当時のことを振り返った。

そんななか、第2話のラストで蕾は、桃子を気遣って海に連れて行く。

しかし桃子は、亡くなった恋人とは海に行こうと約束しただけで、別に海は思い出の場所ではない、と“塩対応”を見せる。それでも蕾は気にせず「桃子さん、涙拭いて！」とハンカチを取り出した。

桃子はしらけた様子で「いや（涙）出てないけど」とツッコミを入れるが、蕾はまったく聞いておらず、「この広い海が、君を癒してくれる…」と格好つけた口調で告げる。

そして蕾は桃子のほうを振り向く…が、次の瞬間、桃子の強烈なビンタが炸裂！

桃子は、「私の思い出に踏み込んでくんな！」と吐き捨てると、蕾を置いて車に戻りそのまま発進。蕾が必死に走って車を追いかけるコミカルなオチに、SNS上では視聴者から「最高に笑った」「蕾くんかわいそかわいかった笑」「あまりに美しいビンタすぎて何回見ても笑ってしまう」といったコメントが投稿されていた。