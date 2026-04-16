THE RAMPAGE神谷健太、持病を公表 “世界三大激痛”いま明かした理由「晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」
16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEでパフォーマーを務める神谷健太（30）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。持病を患っていることを明かした。
【写真】「ちゃんと休んでもいるからね笑」持病明かした投稿（全文）
投稿で「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と呼びかけ、「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と説明した。
続けて「僕は10年以上前から群発頭痛という持病を持っています」と告白。「人によって群発期という発作が起きる期間はそれぞれですが僕の場合は2年に1回1ヶ月程です。そして今年僕は1週間前に群発期に入りました」と明かした。
公表した理由について「なぜこのような投稿をしようと思ったのかと言いますとあるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています。そしてこの群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と説明した。
「最後に群発頭痛をお持ちの皆さん」「本当に辛いですね」「晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」と締めくくった。
この投稿に続けて「発作が起きてない時はめちゃくちゃピンピンしてるからね！！」「重くならないでね！」と補足。「無理もしてないしちゃんと休んでもいるからね笑」と心配する声に応えていた。
神谷は1995年5月27日生まれ。沖縄県出身。2014年に開催された「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」にて候補メンバーとして選出。同年9月に開催した新木場STUDIOCOASTでの武者修行ファイナルで、正式メンバーとなった。
2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。2021年放送のABCテレビ『3Bの恋人』で初のドラマ出演。グループ派生ユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」としても活動する。
【写真】「ちゃんと休んでもいるからね笑」持病明かした投稿（全文）
投稿で「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と呼びかけ、「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と説明した。
公表した理由について「なぜこのような投稿をしようと思ったのかと言いますとあるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています。そしてこの群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と説明した。
「最後に群発頭痛をお持ちの皆さん」「本当に辛いですね」「晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」と締めくくった。
この投稿に続けて「発作が起きてない時はめちゃくちゃピンピンしてるからね！！」「重くならないでね！」と補足。「無理もしてないしちゃんと休んでもいるからね笑」と心配する声に応えていた。
神谷は1995年5月27日生まれ。沖縄県出身。2014年に開催された「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」にて候補メンバーとして選出。同年9月に開催した新木場STUDIOCOASTでの武者修行ファイナルで、正式メンバーとなった。
2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。2021年放送のABCテレビ『3Bの恋人』で初のドラマ出演。グループ派生ユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」としても活動する。