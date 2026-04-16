辻希美の長女・希空「地雷系になってみたよ」、雰囲気ガラリの近影に「いいね！」多数集まる
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が16日までにInstagramを更新。地雷系メイクのソロショットを披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、地雷系で肩出しショット 過去に披露の水着姿も「スタイル抜群」（14枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が「地雷系になってみたよ どう？」と投稿したのはソロショット。複数公開されている写真には、地雷系メイクを施した彼女がカメラを見つめる様子などが収められている。ファンからは4.2万件（16日現在）を超える「いいね！」が寄せられた。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空、地雷系で肩出しショット 過去に披露の水着姿も「スタイル抜群」（14枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が「地雷系になってみたよ どう？」と投稿したのはソロショット。複数公開されている写真には、地雷系メイクを施した彼女がカメラを見つめる様子などが収められている。ファンからは4.2万件（16日現在）を超える「いいね！」が寄せられた。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）