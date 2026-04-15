俳優の岡田将生（36）が15日、都内で17日スタートの主演するTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜後10・00）の放送直前試写イベントに出席した。

2010年4月27日の殺人事件時効撤廃2日前に、両親を殺害された事件の時効を迎えた兄弟が事件の真相を追うクライムサスペンス。岡田が所轄で刑事課強行犯係の兄、染谷将太（33）が県警捜査一課検視官の弟を演じる。2人は約10年ぶりの共演となる。岡田は「染谷君と兄弟役だったんですけど、1話と2話で凄く兄弟感が出せたのではないかと思います」と手応えを口にした。

2人の仲の良さはイベント中も随所に垣間見えた。作品にちなんだ〇×でのトークを実施。「自身のリラックス方法があるか」という質問に対して、岡田は一人だけ×と回答した。

すると岡田はMCから話を振られた中条あやみ（29）に背を向けて、染谷と話し込み。トークそっちのけの雑談に、中条が苦笑しながら「今は私語を慎んでもらっていいですか」とツッコむと会場からは笑いが起こった。そんな2人の様子に中条は「染谷さんは岡田さんのことが大好きなので」とほっこりしていた様子だった。

2人は作中で幼少期を演じた子役の野田悠月、金子拓真から似顔絵も受け取った。岡田は絵をじっと見つめて感激し「うれしくて…ずっと見てしまいました」と照れた。染谷も「うれしい。飾らせていただきます」とうれしそうに語った。