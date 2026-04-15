浜野まいかが決勝弾！ なでしこジャパン、強豪アメリカとの３連戦２戦目は１−０で勝利、１勝１敗で３戦目へ
アメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に挑んでいる日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目を戦った。
11日に行なわれた１戦目を１−２で落としたなか、２戦目のなでしこジャパンのスタメンは以下のとおり。システムは４−２−３−１で、GKは大熊茜、４バックは右から清水梨紗、南萌華、熊谷紗希、守屋都弥、ダブルボランチに長野風花、林穂之香、トップ下に土方麻椰、右に浜野まいか、左に千葉玲海菜、CFは田中美南だ。
日本は開始９分にチャンスを作る。ペナルティエリア外から田中が強烈なミドルシュートを放つも、相手GKの好セーブに阻まれる。
それでも27分に先制に成功。エリア内右で土方からのパスを受けた浜野がキックフェイントで相手をかわして左足を一閃。ニア上に鋭いシュートを突き刺した。
先手を取った日本はその後、攻勢を強めるアメリカに押し込まれる時間帯が増えたものの、GK大熊を中心とした粘り強い守備でゴールを割らせず。このまま１点リードで前半を終える。
迎えた後半、日本はボールを握るも、追加点を奪えない。64分には、田中のスルーパスに抜け出してボックス内に侵入した途中出場の松窪真心が、巧みなフェイントで相手をかわして左足でシュートを打つも、GKに阻まれる。
終盤にはアメリカの波状攻撃を受けるも、なんとか耐え凌いでゴールを許さず。世界屈指の強豪を相手に１−０で勝ち切った。これで１勝１敗とし、17日に第３戦目に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
11日に行なわれた１戦目を１−２で落としたなか、２戦目のなでしこジャパンのスタメンは以下のとおり。システムは４−２−３−１で、GKは大熊茜、４バックは右から清水梨紗、南萌華、熊谷紗希、守屋都弥、ダブルボランチに長野風花、林穂之香、トップ下に土方麻椰、右に浜野まいか、左に千葉玲海菜、CFは田中美南だ。
それでも27分に先制に成功。エリア内右で土方からのパスを受けた浜野がキックフェイントで相手をかわして左足を一閃。ニア上に鋭いシュートを突き刺した。
先手を取った日本はその後、攻勢を強めるアメリカに押し込まれる時間帯が増えたものの、GK大熊を中心とした粘り強い守備でゴールを割らせず。このまま１点リードで前半を終える。
迎えた後半、日本はボールを握るも、追加点を奪えない。64分には、田中のスルーパスに抜け出してボックス内に侵入した途中出場の松窪真心が、巧みなフェイントで相手をかわして左足でシュートを打つも、GKに阻まれる。
終盤にはアメリカの波状攻撃を受けるも、なんとか耐え凌いでゴールを許さず。世界屈指の強豪を相手に１−０で勝ち切った。これで１勝１敗とし、17日に第３戦目に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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