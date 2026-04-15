「寿司がおいしいと思う都道府県」ランキング！ 2位「石川県」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな春の陽気に誘われて、日本各地の豊かな食のイメージに思いを馳せる機会が増える季節となりました。地元の人々に愛され、守り抜かれてきた食文化の奥深さを知ることは、そのエリアの新しい魅力を発見するきっかけになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜70代の男女250人を対象に、都道府県のイメージに関するアンケートを実施しました。その中から、寿司がおいしいと思う都道府県ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海産物が豊富な上、のどぐろなど高級魚が有名だから」（20代女性／東京都）、「海に面していて海鮮のお店が多く美味しい印象のため」（30代女性／東京都）、「美味しい本格的なお寿司屋さんが多くて回転寿司の鮮度も良いからです。東京から石川に戻ってお寿司を食べた時にぜんぜん鮮度がこちらの方が良くて驚きました」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
回答者からは「北海道を選んだ理由は新鮮な海の幸が豊富に揃っているためです。まず広大な自然に囲まれた環境が質の高い食材を育てています。そして市場や飲食店で味わう寿司は素材の良さが際立ち非常に満足感があります。その結果として一度食べると忘れられない印象が残ります。このように素材の力を感じられる点が大きな魅力だと思いました」（30代男性／東京都）、「北海道旅行に行った時のお寿司が美味しかったです。ネタがとても大きく、回転寿司でも回らないお寿司のような美味しさでした」（20代女性／神奈川県）、「以前、北海道旅行した際にウニやイクラなど、高級なネタが比較的お手ごろな価格で食べることができ、しかもとてもおいしかったので、さすが北海道という印象を持ちました」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜70代の男女250人を対象に、都道府県のイメージに関するアンケートを実施しました。その中から、寿司がおいしいと思う都道府県ランキングの結果をご紹介します。
2位：石川県／38票2位は石川県です。日本海に突き出た能登半島を有し、近江町市場など新鮮な魚介が集まるスポットが豊富です。寒ブリやのどぐろ、甘エビといった北陸ならではのネタは格別で、職人が握る高級店はもちろん、回転寿司のレベルが非常に高いことでも知られています。地元の豊かな海の幸を存分に堪能できるのが魅力です。
回答者からは「海産物が豊富な上、のどぐろなど高級魚が有名だから」（20代女性／東京都）、「海に面していて海鮮のお店が多く美味しい印象のため」（30代女性／東京都）、「美味しい本格的なお寿司屋さんが多くて回転寿司の鮮度も良いからです。東京から石川に戻ってお寿司を食べた時にぜんぜん鮮度がこちらの方が良くて驚きました」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
1位：北海道／159票1位は、2位以下に大差をつけた北海道でした。広大な海に囲まれた北海道は、まさに海鮮の宝庫。ウニ、イクラ、カニ、ホタテなど、鮮度抜群で大ぶりなネタを贅沢に使ったお寿司は、多くの人にとって憧れの存在です。小樽や札幌、函館など各地に名店が点在し、観光客からも圧倒的な支持を集めています。
回答者からは「北海道を選んだ理由は新鮮な海の幸が豊富に揃っているためです。まず広大な自然に囲まれた環境が質の高い食材を育てています。そして市場や飲食店で味わう寿司は素材の良さが際立ち非常に満足感があります。その結果として一度食べると忘れられない印象が残ります。このように素材の力を感じられる点が大きな魅力だと思いました」（30代男性／東京都）、「北海道旅行に行った時のお寿司が美味しかったです。ネタがとても大きく、回転寿司でも回らないお寿司のような美味しさでした」（20代女性／神奈川県）、「以前、北海道旅行した際にウニやイクラなど、高級なネタが比較的お手ごろな価格で食べることができ、しかもとてもおいしかったので、さすが北海道という印象を持ちました」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)