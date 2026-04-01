限定特典で広がる春の読書祭！ 竹書房「ぼのフェス2026春」

記事ポイント 竹書房の「ぼのフェス2026春」は全国の参加書店で4月下旬から順次始まり、対象コミックス購入で描き下ろしクリアカードがもらえます。フェア限定特典は「ぼのぼの」コラボイラスト入りのクリアカード全11種で、人気BL作品にTL作品も加わります。電子書籍ストアの「ぼのフェス2026」は4月7日から4月13日まで開催され、対象作品の大規模ディスカウントを利用できます。 竹書房の「ぼのフェス2026春」は全国の参加書店で4月下旬から順次始まり、対象コミックス購入で描き下ろしクリアカードがもらえます。フェア限定特典は「ぼのぼの」コラボイラスト入りのクリアカード全11種で、人気BL作品にTL作品も加わります。電子書籍ストアの「ぼのフェス2026」は4月7日から4月13日まで開催され、対象作品の大規模ディスカウントを利用できます。

竹書房のコミックスフェア「ぼのフェス2026春」が、全国の参加書店で4月下旬から順次始まります。

対象シール付きコミックスを購入すると、フェア限定の描き下ろしクリアカードがその場でもらえます。

電子書籍ストアでは先行してセールも実施されるため、紙でも電子でも作品に触れやすい春のキャンペーンです。

竹書房「ぼのフェス2026春」

開始時期：2026年4月下旬より順次開催場所：全国のフェア参加書店特典内容：フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード（全11種）配布条件：対象シールが貼られた竹書房のコミックスを1冊購入ごとに1枚配布

竹書房の「ぼのフェス2026春」は、対象コミックスの購入で限定クリアカードがもらえる全国規模のコミックスフェアです。

今年はBL作品を中心にTL作品も加わり、店頭で新しいお気に入り作品を探す楽しみが広がります。

フェア限定描き下ろしクリアカード

特典種類：全11種イラスト内容：「ぼのぼの」コラボイラスト入り描き下ろし主な対象作品：「ハッピークソライフ」「推しの性癖がヤバすぎました！」「前世で殺した相手の担当編集になります」「狼くんの愛はちょっと不機嫌」など執筆陣：犬太郎・宇良たまじ・おわる・小雨・すずり街・ちしゃの実・蔓沢つた子・はらだ・春路ON・二目・八百注意事項：特典は無くなり次第終了

フェア限定クリアカードは、人気作品の描き下ろしイラストを使った2026年春バージョンの特典です。

店頭でコミックスを買う楽しみに加えて、ここでしか手に入らないコラボ特典を集められる点も魅力です。

主要電子書籍ストア「ぼのフェス2026」

開催期間：2026年4月7日(火)〜2026年4月13日(月)23:59開催場所：主要電子書籍ストア内容：対象作品多数の大規模ディスカウント参加ストア：Kindle、ebookjapan、コミックシーモア、BOOK☆WALKER、楽天Kobo、LINEマンガ、ピッコマなど対象作品詳細：各ストア・サービスで確認

主要電子書籍ストアの「ぼのフェス2026」は、連載中の作品を中心に竹書房のコミックスをお得な価格で楽しめるキャンペーンです。

書店へ行く前に電子版で気になる作品を試しやすく、幅広いジャンルから読みたい作品を見つけやすくなります。

公式アンケートキャンペーン

実施内容：アンケート回答でプレゼント企画に参加可能プレゼント情報：フェア公式サイトで近日公開予定

公式アンケートキャンペーンは、フェア参加後の楽しみをさらに広げる企画です。

特典情報を公式サイトで確認しながら、購入後もフェアの世界観を楽しめます。

竹書房の「ぼのフェス2026春」は、店頭購入の楽しさと限定特典のうれしさを一緒に味わえるフェアです。

電子書籍ストアのセールもあるため、気になる作品を紙と電子の両方から選びやすくなります。

参加書店や対象商品を事前に確認すると、欲しい特典や作品をよりスムーズに手に取りやすくなります。

竹書房「ぼのフェス2026春」の紹介でした。

よくある質問

Q. ぼのフェス2026春の特典はどうすればもらえますか？

A. 参加書店で対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入すると、1冊につき1枚、フェア限定の描き下ろしクリアカードがもらえます。

Q. ぼのフェス2026春の開催店舗はどこで確認できますか？

A. 参加書店は「ぼのフェス2026春」公式サイト内の参加書店一覧ページで確認できます。

Q. 電子書籍ストアのキャンペーンはいつまでですか？

A. 主要電子書籍ストアの「ぼのフェス2026」は2026年4月13日23:59まで開催されます。

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