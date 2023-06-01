Age Factoryが、最新シングル「静脈/ERROR」を本日配信リリースした。

本作は、映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』の主題歌・挿入歌として書き下ろされた楽曲だ。「鼓動と都市のノイズ」、そして「存在の有限性と内在するエラー」の対比をテーマにした2曲がシームレスに接続され、連続再生によってひとつの楽曲のように立ち上がる構成になっているという。

あわせて、『AGE FACTORY REMIXES 2026』がサプライズリリースされた。

本作には、tofubeats、Yohji Igarashi、lil soft tennis、142clawz（hirihiri & lilbesh ramko）、play in stereo（phritz & Weatherson）、vq+23wa、Big Animal Theory、imai（group_inou）、VMO a.k.a. Violent Magic Orchestra、tsubi clubの総勢10組が参加。Age Factoryの楽曲をそれぞれの視点で再構築し、原曲の衝動を保ちながらも、各アーティストの個性が際立つ作品に仕上がっている。原曲をまとめたOriginal VersionのPlaylistも公開されているので、そちらも併せて楽しんでほしい。

さらに、4月18日には東京・Shibuya WWW βにて＜AGE FACTORY REMIXES＞のリリースパーティーを入場無料で開催する。詳細はAge FactoryのSNSにて確認できる。

また、5月27日からは＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞がスタートする。全国22カ所を巡る本ツアーのファンクラブ先行受付は4月19日23時59分まで、さらに11月8日に開催される日本武道館公演の先行も5月6日23時59分まで実施中だ。

◾️「静脈/ERROR」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://linkco.re/y9fFxRbM ▼収録曲

01.静脈

02.ERROR ▼映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』X

https://x.com/tmitm_movie

◾️アルバム『AGE FACTORY REMIXES 2026』

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://linkco.re/Z8rHHyxS ▼収録内容

01.向日葵 - 142clawz Remix

02.HIGHWAY BEACH - play in stereo Remix

03.3 - tsubi club Remix

04.OVER - lil soft tennis Remix

05.nothing anymore - vq + 23wa Remix

06.may feat.lil soft tennis - Yohji Igarashi Remix

07.AXL feat.JUBEE - imai Remix

08.Dance all night my friends - Big Animal Theory Remix

09.Party night in summer dream - tofubeats Remix

10.See you in my dream - VMO Remix ▼AGE FACTORY REMIXES 2026 - Original Version

https://agefactory.lnk.to/remix2026O

◾️＜0A presents A NIGHT -AGE FACTORY REMIXES 2026 RELEASE PARTY-＞ 2026年4月18日（土）東京・Shibuya WWW β OPEN/START 23:30

出演：0A crew / Big Animal Theory / hirihiri / play in stereo / vq / Yohji Igarashi ※入場無料（1ドリンク制）

※イベント当日4/18(土)22:30からShibuya WWW β店頭にて整理券(1人2枚まで)を配布いたします。

※整理券をお持ちの場合でも満員の場合はご入場できない場合がございますので、ご了承ください。

※深夜公演のため、20歳未満の方のご入場はお断りいたします。

※年齢確認のため、顔写真付き公的身分証明書をご持参ください。顔写真付き身分証明書とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的な身分証明書となります。写真や画像はお断りいたしますので、実物をご持参ください。 お問い合わせ Shibuya WWW β 03-5458-7685

◾️＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞ 2026年

5月27日(水) 鹿児島 SR HALL OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ BEA 092-712-4221 問い合わせの対応時間【平日12:00~16:00】 5月28日(木) 熊本 Django OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ BEA 092-712-4221 問い合わせの対応時間【平日12:00~16:00】 6月16日(火) 長野 CLUB JUNK BOX OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ FOB 新潟025-229-5000 11：00〜18：00（土・日・祝日を除く） 6月17日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ FOB 新潟025-229-5000 11：00〜18：00（土・日・祝日を除く） 6月23日(火) 高知 X-pt. OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ DUKE高知 088-822-4488（平日11:00〜17:00） 6月24日(水) 高松 DIME OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ DUKE高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 6月29日(月) 岡山 YEBISU YA PRO OPEN 18:15 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ YUMEBANCHI 岡山 086-231-3531 <平日12:00〜17:00> 6月30日(火) 出雲 APOLLO OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ YUMEBANCHI 岡山 086-231-3531 <平日12:00〜17:00> 7月8日(水) 浜松 窓枠 OPEN 18:15 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ JAIL HOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00） 7月9日(木) 岐阜 ants OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ JAIL HOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00） 7月13日(月) 京都 MUSE OPEN 19:00 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く） 7月28日(火) 郡山 hipshot JAPAN OPEN 18:15 START 19:00

出演：Age Factory and more

お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。 7月30日(木) 金沢 EIGHT HALL OPEN 18:30 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ FOB 金沢 076-232-2424 11：00〜18：00（土・日・祝日を除く） 9月6日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。 9月7日(月) 秋田 Club SWINDLE OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。 9月10日(木) 福岡 UNITEDLAB OPEN 18:30 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ BEA 092-712-4221 問い合わせの対応時間【平日12:00~16:00】 9月16日(水) 名古屋 DIAMOND HALL OPEN 18:30 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ JAIL HOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00） 9月17日(木) なんばHatch OPEN 18:30 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く） 9月26日(土) 帯広MEGA STONE OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700 9月27日(日) 北見 ONION HOLL OPEN 18:30 START 19:00

出演：Age Factory and more

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700 9月30日(水) 札幌 PENNY LANE 24 OPEN 18:30 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700 10月2日(金) 仙台 Rensa OPEN 18:30 START 19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)

お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。 ▶︎FC先行（抽選）

受付期間： 4月19日（日）23:59まで

受付URL：https://agefactory.bitfan.id/

※同伴者もファンクラブへの入会が必要となります。

◾️日本武道館公演＜Age Factory presents “twilight 2026″＞ 2026年11月8日（日）日本武道館

OPEN 17:30 START 18:30

前売りチケット：7,500円(税込)

お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00） ▶︎オフィシャル3次先行（抽選）

受付期間：5月6日（日）23:59まで

受付URL：https://w.pia.jp/t/agefactory-twilight/ ▶︎海外向けチケット先行（抽選）

受付期間：5月6日（日）23:59まで

受付URL：https://pia.jp/v/agefactory-twilight26en/