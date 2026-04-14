Orangestar、テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」ミュージックビデオが公開！

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音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarの新曲「Petals」のミュージックビデオが公開された。本作はテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌となっている。

本ミュージックビデオは作品本編を制作しているWIT STUDIOが手掛けており、監督は作品本編でビジュアル開発・イメージボードを担当する久保雄太郎と米谷聡美が務めた。映像では桜の開花とともに春が訪れるその瞬間の描写が強い印象を残す仕上がりになっている。

また、テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のエンディング主題歌「花筏」は4月19日(日)に配信される予定となっている。

＜映像監督 久保雄太郎, 米谷聡美 コメント＞

「この瞬間も、いつか忘れてしまうのかな」と、ふと思うことがあります。 忘れたくない記憶が零れ落ちたり、逆に小さな棘のような記憶がいつまでも消えなかったり。私たちの心は、そんな不確かで曖昧なものに満ちています。

けれど、その曖昧さに救われる瞬間もきっとあるはずです。 時間が解決してくれたこと、今も抱え続けている忘れられないもの。そのすべてを抱えながら、ふと巡ってきた季節の美しさに背中を押されるように、心の雪解けを待つ誰かの、静かな一歩に寄り添える作品になれば幸いです。

●リリース情報

【配信】

配信中

Orangestar

「Petals」

配信リンクはこちら

https://orcd.co/orangestar_petals

【CD】

5月27日発売

Orangestar

「Petals / 花筏」

価格：￥1,800（税込）

品番：XSCL-138

＜収録曲＞

M1 Petals

M2 花筏

M3 Petals instrumental

M4 花筏 instrumental

【レコード】

7月1日発売

Orangestar

「Petals / 花筏」

価格：￥5,500（税込）

品番：XSJL-8

A面

M1 Petals

M2 花筏

B面

M1 Petals instrumental

M2 花筏 instrumental

予約はこちら

CD

https://orangestar.lnk.to/0527_CD

LP

https://orangestar.lnk.to/0701_LP

店舗特典内容

5月27日リリース 「Petals / 花筏」CD

Amazon : 「Petals」配信ジャケット絵柄メガジャケ

楽天 : 「Petals」配信ジャケット絵柄スマホサイズブロマイド

セブンネット : 「Petals」配信ジャケット絵柄アクリルチャーム

アニメイト : 「花筏」配信ジャケット絵柄ましかくブロマイド

7月1日リリース 「Petals / 花筏」レコード

Amazon : 「春夏秋冬代行者 春の舞」雛菊絵柄メガジャケ

●作品情報

テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』

2026年3月28日より毎週土曜24:00〜 放送&配信中

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の作者・暁 佳奈が紡ぐ四季の物語を、『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』などを手掛けてきたWIT STUDIOがテレビアニメ化。

原作：暁 佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：スオウ

監督：山本 健

アニメーション制作：WIT STUDIO

＜歌唱担当：夏背 Profile＞

歌手・絵描き。

2020年4月に楽曲「Sunflower」でボーカリストとしての活動を開始。

2021年に公開されたカロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇では、Orangestarによる楽曲『Surges』の歌唱を、ルワン（現・遼遼）と共に担当。

2024年には、延べ12,000人以上を動員したOrangestarのワンマンライブツアー「”And So Henceforth,“ Tour」にて、メインボーカルを務めた。

＜編曲担当：TAKU INOUE Profile＞

サウンドプロデューサー / コンポーザー / DJ。

2021年にTOY’S FACTORY内のレーベル・VIAより「3時12分 / TAKU INOUE&星街すいせい」でメジャーデビュー。2022年に星街すいせいとのプロジェクト・Midnight Grand Orchestraを始動。2024年7月14日にはソロプロジェクトとしては約2年半ぶりとなる新曲「ハートビートボックス」を、12月4日には「ライツオフ (feat. なとり)」をリリース。2025年6月に新作EP「FUTARI EP」をリリース。

＜編曲担当：永山ひろなお Profile＞

コンポーザー/キーボードプレイヤー。星街すいせい、Midnight Grand Orchestra、ano、BUMP OF CHICKENと様々なアーティストのストリングスアレンジ、ブラスアレンジ、ピアノアレンジを担当。アーティストのライブサポートにてキーボードプレイヤーとしても活動。

＜Orangestar Profile＞

2013年4月にボカロPとして活動開始。2014年に投稿した「アスノヨゾラ哨戒班」が大きな話題を呼んだ。2015年4月に1stアルバム「未完成エイトビーツ」を発表。2017年1月に2ndアルバム「SEASIDE SOLILOQUIES」をリリース、その後、約2年間の活動休止期間を経て2020年に活動を再開。

2021年8月カロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇として「Surges (feat.夏背 & ルワン)」をリリースし、大きな反響をよんだ。

2024年6月、自身初となる東名阪でのワンマンライブ「”And So Henceforth,” Tour」を開催し、12,000人を動員した。

Ⓒ暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

関連リンク

テレビアニメ『春夏秋冬代行者』公式サイト

https://4seasons-anime.com

Orangestar X

https://x.com/MikanseiP