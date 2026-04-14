春夏コーデがシャレる「パンツ」→【ユニクロ】でみっけ！ 大人こそ狙いたい「優秀ボトムス」

薄着になる暖かい季節のおしゃれは、ボトムス選びで差がつくかも。シンプルでもコーデが決まるセンス◎な「パンツ」なら【ユニクロ】をチェックしてみて。今回は春夏コーデにぴったりな、頑張りすぎなくても自然としゃれ見えが狙えるアイテムをピックアップしてご紹介します。パンツの買い足しを考えている人は、ぜひチェックしてみて。

軽やか素材で暖かい季節にぴったりなパンツ

【ユニクロ】「リネンブレンドストレートパンツ」\4,990（税込）

リネン特有の清涼感のある風合いで、コーデに季節感を演出できそうなパンツ。通気性がよいリネンブレンドなので、汗ばむ季節にも活躍しそうです。タック入りのワイドストレートシルエットは脚のラインを拾いにくく、自然にすっきり見えるバランスが魅力。ストンと落ちるシルエットで、カジュアルにもきれいめにも対応しやすいアイテムです。

抜け感たっぷりに楽しむ大人のハーフパンツ

【ユニクロ】「デニムハーフパンツ」\2,990（税込）

膝にかかる丈感と程よいゆとりで、大人コーデにも取り入れやすいハーフパンツ。デニム素材の程よいハリが形をきれいに保ち、太もも周りを華奢に見せてくれそうなアイテムです。膝下を肌見せすることで暖かい季節にぴったりな抜け感も演出し、軽やかでおしゃれな雰囲気に。トップスをコンパクトにまとめてメリハリを作ると、女性らしさもプラスしやすくおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M