[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇187銘柄・下落104銘柄（東証終値比）
4月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは326銘柄。東証終値比で上昇は187銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが59銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は650円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5578> ＡＲアドバン 1300 +287（ +28.3%）
2位 <7603> ジーイエット 132.3 +22.3（ +20.3%）
3位 <205A> ロゴスＨＤ 1910 +295（ +18.3%）
4位 <4490> ビザスク 688 +100（ +17.0%）
5位 <135A> ヴレインＳ 3395 +482（ +16.5%）
6位 <5575> グロービー 693 +84（ +13.8%）
7位 <3915> テラスカイ 1934 +191（ +11.0%）
8位 <1418> インタライフ 536 +50（ +10.3%）
9位 <9404> 日テレＨＤ 3451 +309.0（ +9.8%）
10位 <5243> ノート 3275 +265（ +8.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2437> シンワワイズ 594 -150（ -20.2%）
2位 <280A> ＴＭＨ 1280 -283（ -18.1%）
3位 <3557> Ｕ＆Ｃ 824 -140（ -14.5%）
4位 <3267> フィルＣ 918 -145（ -13.6%）
5位 <7707> ＰＳＳ 186 -27（ -12.7%）
6位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1261 -124（ -9.0%）
7位 <2338> クオンタムＳ 121.5 -10.5（ -8.0%）
8位 <7352> ＴＷＯＳＴ 540 -34（ -5.9%）
9位 <3987> エコモット 500 -30（ -5.7%）
10位 <277A> グロービング 2600 -152（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 5150 +263（ +5.4%）
2位 <285A> キオクシア 35770 +770（ +2.2%）
3位 <9602> 東宝 1605.7 +23.7（ +1.5%）
4位 <6857> アドテスト 27380 +380（ +1.4%）
5位 <5713> 住友鉱 10500 +100（ +1.0%）
6位 <5333> ＮＧＫ 4490 +41（ +0.9%）
7位 <4005> 住友化 524.7 +4.6（ +0.9%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2291 +18.0（ +0.8%）
9位 <9984> ＳＢＧ 4275 +33（ +0.8%）
10位 <6526> ソシオネクス 1844 +14.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 626 -31.2（ -4.7%）
2位 <3086> Ｊフロント 2527 -54.5（ -2.1%）
3位 <7453> 良品計画 3702 -74（ -2.0%）
4位 <7751> キヤノン 4300.5 -44.5（ -1.0%）
5位 <6902> デンソー 1909 -17.5（ -0.9%）
6位 <4689> ラインヤフー 408.1 -1.9（ -0.5%）
7位 <1928> 積水ハウス 3453 -15.0（ -0.4%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4175 -15（ -0.4%）
9位 <4506> 住友ファーマ 2030 -5.0（ -0.2%）
10位 <3407> 旭化成 1570 -3.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5578> ＡＲアドバン 1300 +287（ +28.3%）
2位 <7603> ジーイエット 132.3 +22.3（ +20.3%）
3位 <205A> ロゴスＨＤ 1910 +295（ +18.3%）
4位 <4490> ビザスク 688 +100（ +17.0%）
5位 <135A> ヴレインＳ 3395 +482（ +16.5%）
6位 <5575> グロービー 693 +84（ +13.8%）
7位 <3915> テラスカイ 1934 +191（ +11.0%）
8位 <1418> インタライフ 536 +50（ +10.3%）
9位 <9404> 日テレＨＤ 3451 +309.0（ +9.8%）
10位 <5243> ノート 3275 +265（ +8.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2437> シンワワイズ 594 -150（ -20.2%）
2位 <280A> ＴＭＨ 1280 -283（ -18.1%）
3位 <3557> Ｕ＆Ｃ 824 -140（ -14.5%）
4位 <3267> フィルＣ 918 -145（ -13.6%）
5位 <7707> ＰＳＳ 186 -27（ -12.7%）
6位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1261 -124（ -9.0%）
7位 <2338> クオンタムＳ 121.5 -10.5（ -8.0%）
8位 <7352> ＴＷＯＳＴ 540 -34（ -5.9%）
9位 <3987> エコモット 500 -30（ -5.7%）
10位 <277A> グロービング 2600 -152（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 5150 +263（ +5.4%）
2位 <285A> キオクシア 35770 +770（ +2.2%）
3位 <9602> 東宝 1605.7 +23.7（ +1.5%）
4位 <6857> アドテスト 27380 +380（ +1.4%）
5位 <5713> 住友鉱 10500 +100（ +1.0%）
6位 <5333> ＮＧＫ 4490 +41（ +0.9%）
7位 <4005> 住友化 524.7 +4.6（ +0.9%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2291 +18.0（ +0.8%）
9位 <9984> ＳＢＧ 4275 +33（ +0.8%）
10位 <6526> ソシオネクス 1844 +14.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 626 -31.2（ -4.7%）
2位 <3086> Ｊフロント 2527 -54.5（ -2.1%）
3位 <7453> 良品計画 3702 -74（ -2.0%）
4位 <7751> キヤノン 4300.5 -44.5（ -1.0%）
5位 <6902> デンソー 1909 -17.5（ -0.9%）
6位 <4689> ラインヤフー 408.1 -1.9（ -0.5%）
7位 <1928> 積水ハウス 3453 -15.0（ -0.4%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4175 -15（ -0.4%）
9位 <4506> 住友ファーマ 2030 -5.0（ -0.2%）
10位 <3407> 旭化成 1570 -3.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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