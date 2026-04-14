　4月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは326銘柄。東証終値比で上昇は187銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが59銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は650円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5578>　ＡＲアドバン　　　 1300　 +287（ +28.3%）
2位 <7603>　ジーイエット　　　132.3　+22.3（ +20.3%）
3位 <205A>　ロゴスＨＤ　　　　 1910　 +295（ +18.3%）
4位 <4490>　ビザスク　　　　　　688　 +100（ +17.0%）
5位 <135A>　ヴレインＳ　　　　 3395　 +482（ +16.5%）
6位 <5575>　グロービー　　　　　693　　+84（ +13.8%）
7位 <3915>　テラスカイ　　　　 1934　 +191（ +11.0%）
8位 <1418>　インタライフ　　　　536　　+50（ +10.3%）
9位 <9404>　日テレＨＤ　　　　 3451 +309.0（　+9.8%）
10位 <5243>　ノート　　　　　　 3275　 +265（　+8.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2437>　シンワワイズ　　　　594　 -150（ -20.2%）
2位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　　 1280　 -283（ -18.1%）
3位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　824　 -140（ -14.5%）
4位 <3267>　フィルＣ　　　　　　918　 -145（ -13.6%）
5位 <7707>　ＰＳＳ　　　　　　　186　　-27（ -12.7%）
6位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　 1261　 -124（　-9.0%）
7位 <2338>　クオンタムＳ　　　121.5　-10.5（　-8.0%）
8位 <7352>　ＴＷＯＳＴ　　　　　540　　-34（　-5.9%）
9位 <3987>　エコモット　　　　　500　　-30（　-5.7%）
10位 <277A>　グロービング　　　 2600　 -152（　-5.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6532>　ベイカレント　　　 5150　 +263（　+5.4%）
2位 <285A>　キオクシア　　　　35770　 +770（　+2.2%）
3位 <9602>　東宝　　　　　　 1605.7　+23.7（　+1.5%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　27380　 +380（　+1.4%）
5位 <5713>　住友鉱　　　　　　10500　 +100（　+1.0%）
6位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　　 4490　　+41（　+0.9%）
7位 <4005>　住友化　　　　　　524.7　 +4.6（　+0.9%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2291　+18.0（　+0.8%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4275　　+33（　+0.8%）
10位 <6526>　ソシオネクス　　　 1844　+14.0（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　626　-31.2（　-4.7%）
2位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2527　-54.5（　-2.1%）
3位 <7453>　良品計画　　　　　 3702　　-74（　-2.0%）
4位 <7751>　キヤノン　　　　 4300.5　-44.5（　-1.0%）
5位 <6902>　デンソー　　　　　 1909　-17.5（　-0.9%）
6位 <4689>　ラインヤフー　　　408.1　 -1.9（　-0.5%）
7位 <1928>　積水ハウス　　　　 3453　-15.0（　-0.4%）
8位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4175　　-15（　-0.4%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 2030　 -5.0（　-0.2%）
10位 <3407>　旭化成　　　　　　 1570　 -3.5（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース